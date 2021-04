Heidelberg. (miwi) Am Donnerstag flatterten Nachrichten herein, die den Bundesliga-Ambitionen der MLP Academics Heidelberg auf den ersten Blick mächtig Rückenwind verleihen könnten. Die Eisbären Bremerhaven und die Panther Schwenningen haben keinen Antrag auf Zulassung zur Bundesliga gestellt und können deshalb nicht in die Erste Liga aufsteigen. Beide Klubs treffen in den Playoffs ab Samstag in einer Gruppe auf die Heidelberger, doch das bedeutet nicht automatisch, dass jetzt nur noch die Kirchheim Knights, der vierte Gruppenkontrahent, ein Rivale um den Aufstieg ist. "Man rückt nicht automatisch nach, wenn ein Klub keine Lizenz beantragt hat", klärt Matthias Lautenschläger auf. Der Manager der Heidelberger macht deutlich, dass der Traum vom Aufstieg platzen könnte, wenn Bremerhaven auf dem ersten Platz der Gruppe landet und doch nicht aufsteigen kann.

Die Spielregeln auf dem Weg in die Basketball-Bundesliga sind kompliziert und unterscheiden sich damit nicht vom sportlichen Weg, der für die Mannschaft von Branislav Ignjatovic am Samstag (19 Uhr) mit der Partie bei den Eisbären aus Bremerhaven beginnt. Als Zweiter der Hauptrunde bekommen es die Academics zum Auftakt gleich mit dem Dritten zu tun – und damit mit dem auf dem Papier schwersten Brocken in der Gruppe. "Die Jungs sind bereit", ist Ignjatovic sicher.

Der Serbe hat Vertrauen in sein Team und speist es aus den Auftritten der Heidelberg in der bisherigen Saison: "Die Mannschaft hat in 28 Spielen ihre Stärken und ihre Schwächen gezeigt. Sie hat die Saison verdient auf dem zweiten Platz beendet. Die Jungs sind bereit." Bis zur Abfahrt am Freitagmorgen erfreuten sich alle Akteure bester Gesundheit, was für Erleichterung bei Ignjatovic sorgte. Der Trainer weiß, dass Verletzungen oder Erkrankungen in dieser Phase die Früchte einer langen Saison unerreichbar werden lassen können. Deshalb hofft er darauf, dass die Heidelberger von personellen Rückschlägen verschont bleiben. Schließlich wollen die Academics mit mentalem Rückenwind in die Playoffs starten. Für den hat die Tatsache gesorgt, dass der Klub die Unterlagen für die Bundesliga-Lizenz fristgerecht eingereicht hat. "Jetzt warten wir auf die Antwort des Ligaverbandes. Möglicherweise gibt es Rückfragen", erklärt Lautenschläger.

Keine offenen Fragen erhofft sich Ignjatovic nach dem ersten Match am Samstagabend. Im besten Fall würden die Heidelberger mit einem Erfolg die eigenen Ambitionen untermauern. Der deutliche 93:66-Sieg am vergangenen Wochenende an gleicher Stelle ist dabei aber wohl keine Hilfe. "Ich messe dem wenig bei", erklärt der Academics-Coach.

Angesichts der Ausgeglichenheit der Liga sei das Resultat nicht aussagekräftig, zudem haben die Eisbären zwei Wochen zuvor mit dem Erfolg im SNP Dome gezeigt, dass sie in der Lage sind, die Heidelberger zu schlagen. Für Kapitän Phillipp Heyden besteht die Pflicht darin, den Sieg von vor einer Woche nicht über zu bewerten, aber Selbstvertrauen aus ihm zu ziehen. Wenn die Playoffs starten, wird die Bedeutung der mentalen Kraft noch einmal größer.

Ignjatovic weiß das, und hat selbst erlebt, dass ein Nichteinreichen der Lizenz kein Nachteil sein muss. Als Trainer der Kirchheim Knights stürmte er mit seinem Team vor ein paar Jahren bis ins Playoff-Finale, weil die Spieler und er eine besondere Motivation hatten, es dem eigenen Klub und dem Rest der Liga zu zeigen, dass sie sportlich ein Aufstiegskandidat sind.

2. Basketball-Bundesliga, Playoffs, Samstag, 19 Uhr: Eisbären Bremerhaven – MLP Academics Heidelberg.