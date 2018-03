Von Michael Wilkening

Heidelberg. Der Lauf der MLP Academics Heidelberg hält an. Gestern Abend besiegte der Basketball-Zweitligist die Baunach Young Pikes ungefährdet mit 81:70 (47:35), landete den vierten Sieg hintereinander und festigte damit den dritten Tabellenplatz. Fünf Spieltage vor dem Ende der regulären Saison stehen die Academics bei 16 Siegen und neun Niederlagen. Das Saisonziel Playoffs ist damit frühzeitig erreicht.

Der gute Tabellenplatz der Heidelberger und die zwei Auswärtssiege zuletzt hatte keine Neugierde bei den Basketball-Fans der Region geweckt, denn die Tribünen der Halle am Olympiastützpunkt waren nur spärlich besetzt. 450 Zuschauer bedeuteten Saisonminusrekord und orientierten sich an den Außentemperaturen. "Das ist schade, weil sich die Jungs mehr Zuspruch verdient haben", kommentierte Matthias Lautenschläger den Besuch. Der Manager der Academics hatte einen Grund für die schwache Resonanz ausgemacht: "Unsere Zuschauer sind es nicht gewohnt, unter der Woche zu einem Heimspiel zu kommen und der Gegner ist zudem nicht der attraktivste."

In der Halle war es immerhin deutlich wärmer als draußen und die Heidelberger waren sofort auf Betriebstemperatur. Den Schwung der guten Leistungen zuletzt münzten sie in eine schnelle 15:6-Führung um (5.). Dieser schnell erspielte Vorsprung hatte mehr oder weniger auch zur Pause noch Bestand, weil Trainer Branislav Ignjatovic früh begann, seiner Stammformation Ruhepausen zu können und die Academics nachlässig mit ihren guten Wurfchancen umgingen. Zwischenzeitlich lagen die Heidelberger mit 16 Punkten vorne. Als es zur Halbzeit-Besprechung in die Kabine ging, waren davon noch komfortable zwölf übrig geblieben. "Das Spiel ist so gelaufen, wie man es sich wünscht", sagte Ignjatovic.

Bis Mitte des dritten Viertels blieben die Heidelberger nachlässig, so dass die Führung für einen kurzen Moment sogar unter zehn Punkte fiel (55:46, 25.). Anschließend steigerten sich die "Riesen vom Neckar" allerdings, so dass sie schnell für klare Verhältnisse sorgten. Bis zur Viertelpause war beim 72:56 alles klar. "Man hat den Unterschied zwischen einer erfahrenen Mannschaft und einer jungen gesehen", sagte Academics-Kapitän Albert Kuppe nach dem Sieg gegen die Nachwuchsmannschaft des Bundesligisten aus Bamberg.

Zu Beginn des Schlussabschnitts bauten die Academics die Führung weiter aus, ehe Ignjatovic komplett auf seine Startformation auf dem Feld verzichtete. Das nutzten die Baunacher zur Ergebniskorrektur, obwohl den Heidelberger "Reservisten" einige schön herausgespielte Körbe gelangen. Die Deutlichkeit der Überlegenheit ermöglichte es Ignjatovic, in der Schlussphase den Jüngsten im Kader ein paar Minuten Zweitliga-Basketball zu ermöglichen.

Die Eigengewächse Jakob Schöpe und David Aichele, sonst nur in der Regionalliga-Mannschaft aktiv, durften sich auf höherem Niveau beweisen. Beide schrammten nur hauchdünn daran vorbei, sich mit einem Korberfolg zu belohnen. "Wir haben das Spiel souverän und deutlich gestaltet", sagte der Academics-Coach nach der Partie und wirkte zufrieden: "Wir stehen Ende Februar in den Playoffs, das hat es hier auch noch nicht gegeben."

Weil die Rheinstars Köln im Parallelspiel beim Zweiten aus Crailsheim verloren, haben die Heidelberger jetzt zwei Siege Vorsprung auf den fünften Platz - und das bedeutet eine formidable Ausgangslage vor dem Endspurt der regulären Saison. Bereits am Sonntag geht es für die Academics weiter, dann steht das Prestigeduell bei den Karlsruhe Lions an.

MLP Academics Heidelberg: Ely 18 Punkte/1 Dreier, Ney 12, McGaughey 11/2, Smith 10, Palm 9/3, Seiferth 9, Kuppe 6, Würzner 5/1, Steffen, Rosenbohm, Aichele, Schöpe.

Baunach Young Pikes: McDowell 18/1, Edigin 11, Taras 9/2, Wolf 8, Fowler 6, Gomilla 5/1, Drell 4, Bruhnke 4, Keppeler 3, Ferguson 2, Edwardsson.

Spielfilm: 15:6 (5.), 25:16 (1. Viertel.), 36:20 (14.), 47:35 (Halbzeit.), 55:46 (25.), 65:48 (28.), 72:56 (3. Viertel.), 81:58 (35.), 81:70 (Endstand).

Zuschauer: 450.