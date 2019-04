In Feierlaune: Die Spieler der MLP Academics bedankten sich am Freitag bei den Fans. F: vaf

Heidelberg. (miwi) Am gestrigen Sonntag saßen Matthias Lautenschläger und Branislav Ignjatovic in Heidelberg beim Frühstück zusammen und man kann sich ausmalen, dass die Stimmung gut war. Der Manager der MLP Academics Heidelberg und der Cheftrainer besprachen die kommenden Tage: Am kommenden Samstag spielen die Heidelberger das erste Playoff-Halbfinale ihrer Geschichte in der 2. Basketball-Bundesliga. Mit dem glatten 3:0-Seriensieg gegen Ehingen Urspring hatten die Ignjatovic-Schützlinge den Meilenstein in der Vereinsgeschichte bereits am Freitagabend klar gemacht.

"Ich bin ziemlich schnell nach Hause gefahren, im Sommer habe ich noch genügend Zeit, um zu feiern", sagte der Trainer. Eine spontane Party gab es nach dem historischen Schritt nicht und das hat einen Grund: Die Heidelberger Basketballer haben die Saison noch nicht beendet, sondern haben durch den Erfolg im Viertelfinale noch mehr Lust. Im Halbfinale wartet mit den Nürnberg Falcons zwar die erfolgreichste Mannschaft der zurückliegenden Wochen, doch das Selbstvertrauen bei den Academics ist groß genug, um jetzt das Playoff-Finale erreichen zu wollen.

"Ich hoffe, dass die Heidelberger uns dabei unterstützen. Zum ersten Mal steht der Klub im Halbfinale, deshalb wünsche ich mir am Samstag eine volle Halle", sagt Ignjatovic. Ostersamstag um 18 Uhr geht es für die Academics in der eigenen Halle weiter und nachdem gegen Ehingen zuletzt 1100 Zuschauer live dabei waren, sollen es gegen Nürnberg mehr werden. "Die Jungs haben sich das verdient und es wäre auch ein tolles Zeichen für den Standort Heidelberg, wenn die Leistungen honoriert würden", sagte er.

Am Wochenende gab der Serbe seinen Spielern frei, erst am heutigen Montag versammelt er die Akteure wieder um sich, um die Duelle gegen die Franken vorzubereiten. Der Trainer kann sich sicher sein, dass keiner nachlassen wird, alle eint das Ziel, den nächsten Schritt zu gehen. "Ich will Meister werden", sagt Phillipp Heyden.

Der Kapitän hat große Lust darauf, die Erfolgsgeschichte mit den Heidelbergern fortzuschreiben und wozu der Center und seine Kollegen in der Lage sind, stellten sie gegen Ehingen unter Beweis. Das dritte Duell gegen das junge Team geriet zu einer Demonstration der eigenen Stärke, beim 89:64-Sieg beherrschten die Academics ihren Gegner in allen Belangen. "Es ist toll, dass wir in den Playoffs unsere beste Leistung zeigen, das wünscht man sich als Trainer natürlich", sagt Ignjatovic.

Das Formhoch soll anhalten und die Party noch ein paar Wochen auf sich warten lassen. Zumindest ist das der Plan von Manfred Lautenschläger. Der Mäzen lief mit einem breiten Grinsen durch die Halle, wollte sich aber noch nicht gratulieren lassen. Auch zu einer spontanen Party ließ er sich nicht überreden. "Gefeiert", sagte der Gründer von Hauptsponsor MLP, "wird erst nach dem Finale".