Von Nikolas Beck

Heidelberg. Vor einer Rekordkulisse von 1183 Zuschauern haben die MLP Academics Heidelberg am vergangenen Samstag Tabellenführer Chemnitz geschlagen. Das wichtigste Spiel des Monats steht Ihnen aber noch bevor. Das zumindest sagt Trainer Branislav Ignjatovic über die heutige Partie (20 Uhr) bei den White Wings Hanau. Richtig gehört - für den serbischen Basketballlehrer hat das Duell mit dem Tabellenletzten der 2. Basketball-Bundesliga (drei Siege, 14 Niederlagen) höchste Priorität.

Denn mit den White Wings haben Heidelbergs beste Basketballer noch eine Rechnung offen. Ende November zauberten die heutigen Gegner ihr wohl bestes Spiel ausgerechnet beim Auftritt im Olympiastützpunkt aufs Parkett, trafen aus allen Lagen und führten beim 89:79-Auswärtssieg zwischenzeitlich mit über 20 Punkten Vorsprung.

Und dann mussten die Heidelberger die Partie auch noch ohne ihren Coach zu Ende bringen. Ignjatovic stänkerte an der Seitenlinie, bekam zwei technische Fouls und wurde der Halle verwiesen. "Das war mir in meiner langen Karriere zuvor erst einmal passiert", kann der 52-Jährige inzwischen darüber schmunzeln - und gibt zu: "Eines wollte ich provozieren, um die Mannschaft wachzurütteln." Ein probates Mittel unter Basketballtrainern. Ärgerlich: Ignjatovic hatte nicht gesehen, dass er vom Referee auf der anderen Seite bereits ein "Technical" bekommen hatte.

"Kurioserweise haben wir danach unseren Lauf gestartet", erinnert sich der 52-Jährige an fünf Siege aus sechs Spielen. Und der Academics-Coach ist zuversichtlich, dass heute der fünfte Erfolg in Serie folgt. "Inzwischen bin ich fast froh, dass das Hinspiel so verlief", erklärt er, "denn ich bin mir sicher, dass meine Spieler Hanau nicht noch einmal unterschätzen werden."

Dennoch ist die eine oder andere Sorgenfalte auf Ignjatovics Stirn nicht zu übersehen. Denn: Auch gegen Hanau werden sich seine Wechselmöglichkeiten in Grenzen halten. Schon in den vergangenen Wochen mussten die Academics mit nur acht Spielern rotieren, weil sich die Adduktorenverletzung von Eric Palm als schwerwiegender herausstellte als zunächst gehofft. Immer wieder betont Ignjatovic: "Auf Dauer werden wir dieses Niveau nicht halten können. Uns fehlt ein Mann." Der Trainer hofft auf eine baldige Rückkehr des 31-jährigen US-Amerikaners. Das Transferfenster ist noch bis Ende des Monats geöffnet. Gerät aktuell ein Spieler in Foulprobleme - wie am Samstag Niklas Würzner - ist das sofort ein Problem. Eine weitere Verletzung wäre für die Academics der Super-GAU.

Auch deshalb hofft Ignjatovic auf einen konzentrierten Auftritt heute Abend beim Schlusslicht. Die Erlebnisse aus dem Hinspiel sollen sich nicht wiederholen. Weder auf dem Feld noch an der Seitenlinie.

2. Bundesliga Pro A, heute, 20 Uhr: Hanau - Heidelberg.