Heidelberg. (miwi) Es ist ja nicht so, als dass die Basketballer der MLP Academics Heidelberg am zurückliegenden Wochenende hätten die Füße hochlegen können. Zwei Auswärtsspiele mit weiten Busfahrten standen an und deshalb dürfte sich bei Branislav Ignjatovic und seinen Schützlingen fast so etwas wie Selbstverständlichkeit breitmachen, dass sie am morgigen Samstag erneut lange Zeit im Bus verbringen müssen. In der 2. Liga steht das dritte Auswärtsspiel hintereinander an, diesmal geht die Reise zu den Uni Baskets Paderborn, los geht’s um 19.30 Uhr.

Immerhin verbinden die Heidelberger neuerdings ein gutes Gefühl mit einer Busfahrt, denn die letzten beiden Reisen endeten erfolgreich. In Quakenbrück gegen die Artland Dragons und in Bamberg gegen die Baunach Young Pikes gab es Siege für die Ignjatovic-Schützlinge, die sie in der Tabelle bis auf den zweiten Platz gebracht haben. Vier Spieltage vor dem Ende der regulären Saison eröffnet das die große Chance, sich in der ersten Playoff-Runde das Heimrecht in einem möglichen fünften Spiel zu sichern.

"Das hat für den Verein eine Bedeutung, weil wir dann ganz sicher zwei Heimspiele haben", sagt der Heidelberger Trainer. Die besten vier Teams der Liga haben im Playoff-Viertelfinale Heimrecht. Viel weiter möchte Ignjatovic aber nicht schauen. "Für uns geht es nur darum, dass wir frisch und fit in die Playoffs starten", sagt der Serbe.

Deshalb fokussiert sich Ignjatovic lieber auf den kommenden Kontrahenten, der wohl noch einen Sieg für den Ligaverbleib benötigt. "Das wünsche ich Paderborn, aber den fehlenden Erfolg sollen sie woanders holen", erklärt der Heidelberger Coach. Mit Ausnahme von Dan Oppland, den Rückenbeschwerden plagen, und Sebastian Schmitt (Foto: vaf) , der einen Trainingstag wegen einer leichten Erkältung verpasst hat, sind alle Akteure fit.

"Wir müssen uns auf viel Gegenwehr einstellen", sagt Ignjatovic und verweist auf das Hinspiel in Heidelberg, das die Academics erst mit einem Kraftakt in den letzten Minuten gewannen. "In Paderborn haben wir schon sehr schlecht ausgesehen", erklärt der Trainer - und wird sich mit seiner Mannschaft am Samstag um 12 Uhr wieder in den Bus setzen, um sich zu einem Auswärtsspiel aufzumachen.

Pro A, Samstag, 19.30 Uhr: Paderborn - Heidelberg.