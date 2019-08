Hatte am Sonntag Probleme mit seinem Parkschein: Branislav Ignjatovic. Foto: vaf

Frankfurt. (miwi) Eine Halbzeit lang hielten die MLP Academics Heidelberg gestern Abend gut mit, erst in der zweiten Hälfte geriet der Basketball-Zweitligist bei den Skyliners Frankfurt ins Hintertreffen und verlor das erste Testspiel der Saison gegen den Bundesligisten mit 62:84 (38:40). Für Trainer Branislav Ignjatovic stellte die Pleite bei den Hessen kein Drama dar, dennoch kritisierte der Coach die schwache Vorstellung seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel.

"Das war nicht gut, wir konnten uns im Angriff nicht mehr in Szene setzen und einige Spieler hatten konditionelle Probleme", sagte der Serbe. Ignjatovic hatte eine "sehr gute" Halbzeit seines Teams gesehen und danach eine "schlechtere". Im Ergebnis gab es für die Heidelberger die erwartbare Niederlage gegen den Bundesligisten, der "einfach körperlich besser und athletischer war".

Zu allem Überfluss gab es nach dem Match ein Problem mit dem Parkschein von Ignjatovic, sodass er zunächst nicht aus dem Parkhaus ausfahren konnte. Der Tag, der so gut für den Trainer der Academics begonnen hatte, hatte nach der Partie ein zusätzliches ärgerliches Ende.

Die guten Nachrichten, die in der Vorbereitung besonders wichtig sind, gab es aber vor und nach dem Spiel - auch für den leidgeplagten Coach. Die erste intensive Trainingswoche hatten alle Akteure unbeschadet überstanden und nach dem ersten Test gab es ebenfalls keinen Ausfall zu beklagen. "Natürlich sind die Jungs müde, aber das ist ja normal", sagte der Academics-Trainer: "Wir arbeiten hart und alle Spieler ziehen gut mit." Die konzentrierte Arbeit der Akteure machte sich schließlich auf dem Feld bemerkbar, denn die Heidelberger zeigten sich in einer guten Frühform.

Die Startformation beim ersten Test gibt vermutlich keinen Aufschluss über die Gedankenspiele von Ignjatovic. Gegen die Skyliners begannen Sebastian Schmitt, Jo Kilgore, Marc Liyanage, Stephon Jelks und Armin Trtovac. Allerdings ließ der Trainer bereits in der ersten Hälfte kräftig rotieren, sodass alle Spieler zum Einsatz kamen. Die Academics kamen formidabel ins Spiel und führten nach dem ersten Viertel 20:15. Zur Pause lagen die Frankfurter dann knapp mit 40:38 vorne, dennoch zeigten die Heidelberger eine ansprechende Leistung. Mehr sogar. "Das war richtig gut", lobte Ignjatovic.

Als die Mannschaften die Seiten gewechselt hatten, ging es aus Sicht der Academics nicht mehr so gut weiter, denn sie gerieten schnell in Rückstand und hatten den Skyliners nur noch wenig entgegenzusetzen. Nach dem dritten Viertel führten die Hessen bereits mit 65:49 und hatten am Ende einen klaren 84:62-Sieg herausgeworfen. "Wenn du gegen einen Bundesligisten mit etwa 20 Punkten verlierst, ist das grundsätzlich akzeptabel, aber über die zweite Hälfte müssen wir nochmal reden", erklärte der Heidelberger Trainer.

Ein Grund für die hohe Niederlage war die Tatsache, dass Shyron Ely, in der vergangenen Saison Topscorer der Academics, als einziger Heidelberger komplett ohne Punkte blieb. "Ich weiß nicht, wann es das schon mal gegeben hat", sagte Ignjatovic.