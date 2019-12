Von Michael Wilkening

Heidelberg.Zwischen dem letzten negativen Erlebnis und der Chance, es aus dem Kopf zu bekommen, liegen knapp zwei Wochen. Die MLP Academics Heidelberg wollen unbedingt am Samstag (19 Uhr) bei Phoenix Hagen gewinnen, nachdem sie in der 2. Basketball-Bundesliga zuvor zwei Heimspiele verloren haben. Der Tabellenfünfte möchte wieder positive Schlagzeilen schreiben und an den starken Saisonauftakt mit acht Erfolgen in den ersten zehn Partien anknüpfen. Keine gute Nachricht ist deshalb, dass mit Shyron Ely der Topscorer auszufallen droht und Kapitän Phillipp Heyden zuletzt nicht in vollem Umfang trainieren konnte.

Ely hat sich bei der 67:79-Heimniederlage gegen den FC Schalke am Knie verletzt und seither keine Trainingseinheit mehr bestreiten können. Der US-Amerikaner laboriert an einer Sehnenentzündung in Knie und die Wahrscheinlichkeit, dass er in Hagen aufs Parkett laufen kann, ist für Branislav Ignjatovic sehr gering. „Shy konnte nicht trainieren, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass er bis Samstag zur Verfügung steht“, befürchtet der Trainer der Academics.

Ely wirkte bereits in der Partie gegen Schalke gehemmt und blieb hinter seiner Normalform zurück. Seither arbeitet der Flügelspieler mit Ärzten und Physiotherapeuten statt mit seinen Kollegen in der Trainingshalle. „Die Ärzte sagen, dass es keine ernsthafte Verletzung ist“, kann Ignjatovic Entwarnung geben, dennoch ist unklar, wie lange der beste Werfer den Heidelbergern fehlen wird.

„Es ist ja klar, dass es jede Mannschaft schwächt, wenn ihr Topscorer nicht dabei ist“, erklärt der Serbe, der für den Fall eines Ausfalls von Ely nur eine Möglichkeit sieht, um den Verlust aufzufangen. „Jeder Spieler muss mindestens zehn Prozent mehr bringen, um das zu kompensieren“, so Ignjatovic, der viel Respekt vor Hagen hat, obwohl der Klub aktuell Tabellenletzter ist.

„Hagen hat zuletzt Kirchheim mit 33 Punkten Vorsprung aus der Halle geschossen. Kirchheim hat davor in Heidelberg gewonnen. Das sagt schon alles aus“, rechnet der Academics-Coach vor, der vor der Reboundstärke der Hagener warnt: „Wenn sie dann auch noch von außen treffen wie gegen Kirchheim, ist es sehr schwer gegen sie.“

Für den Trainer der Heidelberger ist es deshalb nicht ideal, dass neben Ely auch Phillipp Heyden angeschlagen ist. Der Center plagt sich immer wieder mit Kniebeschwerden herum. „Eigentlich wären die zwei Wochen zwischen den Spielen ideal gewesen, damit wir insgesamt als Mannschaft vorankommen, und uns weiterentwickeln können“, erklärt Ignjatovic. Weil aber wichtige Akteure fehlten, war das nicht im erhofften Ausmaß möglich.

Dennoch glaubt der Serbe daran, dass sich in seinem Team genügend Qualität befindet, um auch ohne Ely erfolgreich Basketball spielen zu können. Anspornen sollen sich die Akteure von der guten Atmosphäre in Hagen, einem traditionsreichen Basketball-Standort. „Die Halle wird hoffentlich gut gefüllt sein. Ich spiele gerne dort, da ist eine tolle Stimmung“, sagt Ignjatovic. Die Aufgabe besteht für seine Mannschaft darin, die lautstarke Unterstützung der Hagener Anhänger für ihre Korbjäger mit einer starken eigenen Leistung auszubremsen. Das scheint gerade in einer fremden Umgebung möglich. „Ich weiß nicht warum“, sagte Heidelbergs Spielmacher Niklas Würzner zuletzt: „Aber auswärts sind wir irgendwie stärker.“

