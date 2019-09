Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die Zuschauer in der Halle am Olympiastützpunkt kamen beim ersten Heimspiel der MLP Academics Heidelberg in der neuen Zweitliga-Saison voll auf ihre Kosten. Mit einem monströsen Dunking acht Sekunden vor dem Ende sicherte Kapitän Phillipp Heyden der eigenen Mannschaft einen hauchdünnen 85:83 (39:35)-Sieg nach einem spannenden Kampf gegen die Baskets Paderborn. Mit dem zweiten Erfolg im zweiten Match ist der Saisonauftakt der Academics gelungen, auch wenn die Leistung noch einige Dellen offenbarte. Der emotionale Schlusspunkt überstrahlte am Ende die Schwächen bei der Mannschaft von Branislav Ignjatovic.

"Das war heute ein offener Schlagabtausch und man hat früh gesehen, dass die Entscheidung wohl erst in der letzten Minute fallen würde", sagte der Coach der Heidelberger. Der Serbe ist lang genug Trainer und wusste, dass es in der heißen Phase der Partie nicht mehr auf Spielsysteme oder Taktik ankommen würde, sondern auf die individuelle Qualität einzelner Akteure. "Wir mussten, dass wir ein paar Big Plays brauchen", sagte der Trainer. Es sollte ein paar geben.

Eine Fortentwicklung der Heidelberger war schon nach zehn Minuten offenkundig geworden. Als zu Beginn des zweiten Viertels Zamal Nixon auf dem Feld stand, hatte Ignjatovic bereits alle zehn Akteure eingesetzt, womit die Verbreiterung des Kaders nicht nur auf dem Papier bestand, sondern sich auch auf dem Parkett niederschlug. Nach der Hälfte der Spielzeit hatte kein Heidelberger Akteur länger als 15 Minuten gespielt. Das war in der Vorsaison oft anders, als Shyron Ely oder Phillipp Heyden lange auf dem Feld standen und gegen Spielende die Gefahr bestand, dass die Führungskräfte ermüdet waren.

Hintergrund Steven Esterkamp, Trainer der Baskets Paderborn: "Das war ein hartes Spiel, Heidelberg hat sehr aggressiv gespielt und es uns schwer gemacht. Ich bin trotzdem zufrieden mit meinen Jungs, auch wenn wir in der Abwehr und im Angriff ein paar Fehler zu viel gemacht haben. Wir haben großartig dagegengehalten. Letztlich hat das Glück gefehlt, um heute zu gewinnen." Niklas Würzner, Spielmacher [+] Lesen Sie mehr Steven Esterkamp, Trainer der Baskets Paderborn: "Das war ein hartes Spiel, Heidelberg hat sehr aggressiv gespielt und es uns schwer gemacht. Ich bin trotzdem zufrieden mit meinen Jungs, auch wenn wir in der Abwehr und im Angriff ein paar Fehler zu viel gemacht haben. Wir haben großartig dagegengehalten. Letztlich hat das Glück gefehlt, um heute zu gewinnen." Niklas Würzner, Spielmacher der Academics Heidelberg: "Wir haben uns noch nicht zu 1000 Prozent gefunden. Trotzdem haben wir zwei Siege eingefahren. Das gibt uns Zuversicht für die kommenden Wochen." miwi

Am gestrigen Sonntag lag es am Ende wohl nicht an der Verteilung der Spielzeit, sondern es war vielmehr eine Mischung aus purem Willen, Routine der erfahrenen Spieler und Glück, dass die Academics die Partie noch gewannen. Und es lag an Heyden, der ganz zum Schluss die wichtigen Punkte erzielte. 13 Sekunden vor dem Ende schnappte sich der Center einen offensiven Rebound und schaffte mit einem Korbleger den 83:83-Ausgleich. Kurz darauf profitierte Heyden von einem Ballgewinn durch Niklas Würzner und dessen Übersicht, sodass der Kapitän mit einem krachenden Dunking zum 85:83 dafür sorgte, dass die Zuschauer aus dem Häuschen gerieten.

"Ich habe ein bisschen darauf spekuliert und der Pass war, das muss man zugeben, auch nicht gut gespielt", erklärte Würzner seinen wichtigen Steal wenige Sekunden vor dem Ende. Der Spielmacher wusste, dass während des ersten Heimauftritts der Spielzeit nicht alles geklappt hatte, aber letztlich sorgte der knappe Erfolg für wichtige Emotionen auf den Rängen und auf dem Feld. "Das schweißt zusammen", sagte Würzner, "aber wir wissen, dass wir unser Teamplay noch verbessern müssen".

Es lag aber nicht allein an Fehlern der Heidelberger, dass die Partie eng und hart umkämpft war. Die Paderborner zeigten eine starke Leistung und hatten in Kendale Mc Mullen einen Spieler in ihren Reihen, der zeitweilig nicht zu stoppen war. Der Spielmacher erzielte 27 Punkte, angelte sich acht Rebounds und verteilte sechs Vorlagen. "Ich kann mich nicht erinnern, dass wir ein Match gewonnen haben, obwohl der Aufbauspieler des Gegners solche Werte hatte", sagte Ignjatovic.

Allerdings konnte sich der Heidelberger Trainer darauf verlassen, dass neben Heyden und Ely (15 Punkte) ein paar Neuzugänge Eindruck machten. Zamal Nixon erzielte 17 Punkte und versenkte dabei vier Dreier. Vor allem in den kniffligen Momenten übernahm der erfahrene US-Amerikaner Verantwortung. Mit viel Energie und wichtigen elf Punkten überzeugte Stephon Jelks, während Armin Trtovac in nur knapp 14 Minuten Spielzeit als Heyden-Ersatz unter den Körben zwölf Punkte erzielte. Vielleicht war es der junge Trtovac, der den Sieg möglich machte, denn er gab Heyden wichtige Pausen während des Spiels, sodass der Kapitän den Ball ganz am Ende noch kraftvoll in den Ring stopfen konnte.

Academics: Heyden 20 Punkte, Nixon 17/4 Dreier, Ely 15/2, Trtovac 12, Jelks 11/2, Teichmann 5/1, Eberhard 3/1, Schmitt 2, Würzner, Liyanage

Paderborn: Mc Cullum 27/2, Trapp 17/4, Logan 11, Ward 8, Seiferth 8, Buntic 7, Großmann 5/1, Ballhausen, Reuter

Spielfilm: 7:7 (5.), 13:20 (8.), 19:20 (10.), 31:27 (15.), 39:35 (Hz.), 41:46 (24.), 58:59 (30.), 71:71 (35.), 77:81 (38.), 85:83 (Endstand)

Zuschauer: 984