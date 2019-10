Von Michael Wilkening

Jena. Es sagt viel über die Leistung der MLP Academics Heidelberg aus, dass sie es dem Tabellenführer am Ende des Spiels erlauben konnten, zumindest noch etwas Ergebniskosmetik zu betreiben. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage in der 2. Basketball-Bundesliga haben die Schützlinge von Branislav Ignjatovic eine imposante Antwort gegeben und bei Science City Jena 88:68 (42:33) gewonnen. Mit dem Sieg beim Bundesliga-Absteiger, der bislang alle Partien gewonnen hatte, untermauerten die Heidelberger ihre Ambitionen und schoben sich wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor.

Drei Minuten vor dem Ende lagen die Academics sogar mit 29 Punkten vorne (!), ehe sich ein paar Nachlässigkeiten einschlichen und Jena noch ein paar leichte Punkte erzielte. Völlig zurecht ließ der Trainer der Heidelberger die Schlussphase nicht in seine Gesamtanalyse einfließen, schließlich ist es fast nicht zu verhindern, dass ein Team, das derart hoch führt, zum Ende hin etwas nachlässt. "Es war eine gute Antwort auf die Niederlage gegen Bremerhaven und wahrscheinlich unsere bisher beste Leistung", sagte der Serbe deshalb, ehe er sich sehr zufrieden in den Teambus setzen konnte, der seine Akteure und ihn zurück an den Neckar brachte.

Es wurde eine schöne Fahrt über die nächtlichen Autobahnen, denn bei den Thüringern hatten die Heidelberger beinahe perfekt gespielt - und eine beachtliche Teamleistung gezeigt, obwohl Kapitän Phillipp Heyden weiterhin wegen einer Knieverletzung fehlte. Mit neun Akteure reisten die Academics zum Tabellenführer, und alle leisteten einen ordentlichen Beitrag zum Erfolg. Auffallend war, dass besonders zwei Spieler brillierten, die zuletzt bei der Niederlage gegen Bremerhaven unter ihren Möglichkeiten geblieben waren. Adam Eberhard (16 Punkte, sieben Rebounds) und Stephon Jelks (11 Punkte, drei von vier Dreiern) trumpften derart auf, dass sie gemeinsam als Power Forwards sogar den gewohnt guten Topscorer Shyron Ely (19 Punkte) in den Schatten stellten.

Grundlage für den in dieser Deutlichkeit keinesfalls zu erwartenden Sieg war jedoch die verbesserte Leistung unter dem eigenen Korb. "Da brauchen wir noch Zeit, bis die Jungs soweit sind, wie ich mir das wünsche", hatte Ignjatovic vor dem Spiel noch gesagt - und durfte erfreut feststellen, dass er sich geirrt hatte. "Insbesondere in der Verteidigung haben wir die beste Leistung der Saison gezeigt", lobte der Trainer seine Spieler. Weil die Heidelberger aggressiv zu Werke gingen, sorgten sie mit zunehmender Spielzeit für Verunsicherung beim Gegner, die sich in einer schlechten Wurfquote bemerkbar machte.

Basierend auf der defensiv guten Leistung agierten die Academics im Ballbesitz ruhig und sachlich - und konnten sich auf die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Akteure verlassen. Die Heidelberger strahlten von allen Positionen Gefahr aus und setzten sich kontinuierlich ab. So deutlich, dass sie zum Schluss sogar den Fuß vom Gas nehmen konnten - nach dem 53:82 (37.) durfte Jena ein bisschen aufholen.

Science City Jena: Nawrocki 14, Wolf 13/2, Leon 10, Mackeldanz 9, Loesing 9/1, Herrera 6, Vest 6, Ferner 1, Reyes-Napoles, Jostmann, Heber, Radojicic

MLP Academics Heidelberg: Ely 19/2, Eberhard 16/1, Würzner 13/2, Jelks 11/3, Trtovac 8, Teichmann 8/2, Schmitt 6, Nixon 4, Liyanage 3/1

Spielverlauf: 3:11 (4.), 15:24 (10.), 21:33 (15.), 33:42 (Hz.), 39:44 (33.), 46:64 (30.), 48:76 (35.), 68:88 (Endstand)

Zuschauer: 2118