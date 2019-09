Von Michael Wilkening

Ehingen. Wohl dem, der einen Shyron Ely in seiner Mannschaft hat. Die MLP Academics steuerten drei Viertel lang auf eine Startniederlage in der 2. Basketball-Bundesliga zu, ehe der US-Amerikaner, der schon in der Vergangenheit der Topscorer der Heidelberger war, das Heft des Handels in die Hand nahm. Ely stand nicht alleine auf dem Feld, aber es wirkte so, als ob der Flügelspieler den Sieg bei Ehingen Urspring im Alleingang sicherte. Trotz einer langen Zeit dürftigen Vorstellung siegten die Academics am Ende dank ihres Besten 79:72 (31:38) und fuhren doch noch mit einem Sieg im Gepäck zurück nach Heidelberg. Ely hatte alleine im Schlussabschnitt 19 Punkte erzielt.

Trainer Branislav Ignjatovic hatte ein paar Tage vor dem Spiel schon eine Vorahnung gehabt. Die Heidelberger waren auf dem Transfermarkt aktiv gewesen und hatten spannende Spieler an den Neckar gelotst, doch Ignjatovic war sicher, dass weiterhin viel Last auf Ely liegen würde - der 32-Jährige ist im Kader weiterhin der Akteur mit dem größten Talent. "Ich weiß ja, welche Qualität Shy hat. Deshalb hat mich seine Leistung nicht überrascht", erklärte Ignjatovic. In Ehingen stellte der US-Amerikaner, der inzwischen mit einer Heidelbergerin verheiratet ist, seine Fähigkeiten unter Beweis. Seine Teamkollegen wirkten zu großen Teilen lange gedanklich nicht bereit für das erste Pflichtspiel der Saison und die "Akademiker" lagen deshalb folgerichtig Mitte des dritten Viertel mit 13 Punkten hinten (35:48, 25.).

Natürlich hatte Ignjatovic seine Mannschaft auf die Qualität der Ehinger hingewiesen, die zwar nicht zu den Topteams der Liga zählen werden, die aber einige talentierte Akteure in den eigenen Reihen haben. Der Serbe ahnte jedoch, dass es schwer sein würde, zu den Spielern durchzudringen. Schließlich hatten die Heidelberger im letzten Testspiel gegen die Baskets Elchingen einen klaren 101:73-Sieg gelandet, während die Ehinger kurz zuvor gegen die Elchinger eine böse Klatsche kassiert hatten. Deshalb taten die Academics unterbewusst, was sie nicht hätten tun dürfen - sie unterschätzten den Gegner. "Wir haben keine Energie auf dem Parkett gezeigt und eine gute Ehinger Mannschaft hat das eiskalt ausgenutzt", sagte Ignjatovic.

In der Regel wird so etwas mit einer Niederlage bestraft. In Ehingen gab es zwei Dinge, die das aus Heidelberger Sicht verhinderten. Einerseits war da eine taktische Umstellung von Ignjatovic, der im dritten Viertel auf eine kleine Formation ohne echten Center umstellte und so in der Offensive mehr Geschwindigkeit aufs Spielfeld brachte. Andererseits verhalf die individuelle Klasse von Ely zum Umschwung. Der kam spät, aber gewaltig, denn in den letzten zehn Minuten überrannten die Heidelberger, angeführt von ihrem besten Werfer, die Ehinger geradezu. Mit 28:14 ging der letzte Abschnitt an die Academics - mit 30 Punkten ragte Ely aus dem sich jetzt erst steigernden Heidelberger Kollektiv heraus.

Der Fehlstart wurde damit abgewendet und immerhin zeigten die Academics - bei allen Schwächen auf dem Feld - eine gute Moral, was in den kommenden Wochen und Monaten helfen kann. Jedes Mal wird Ely seine Kollegen nämlich nicht im Alleingang retten können.

Ehingen: Hasbargen 15 Punkte/3 Dreier, Monteroso 12/1, Scheive 12/2, Malinovski 10/1, Otto 9/1, Jonah 8, Gille 4, Strangmeyer 2, Aunitz, Martinez, Albrecht, Groh.

Heidelberg: Ely 30/2, Jelks 14/3, Teichmann 11/2, Schmitt 9/1, Eberhard 6/2, Heyden 5, Nixon 4, Würzner, Liyanage, Trtovac.

Spielfilm: 7:7 (5.), 16:17 (1. Viertel), 32:25 (17.), 38:31 (Halbzeit), 48:35 (25.), 54:51 (29.), 58:51 (3. Viertel), 58:59 (34.), 62:64 (36.), 64:72 (39.), 72:79 (Endstand); Zuschauer: 810.