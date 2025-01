Herning (dpa) - Ein lockerer Spruch hier, ein Späßchen dort: Gut gelaunt stimmten sich Deutschlands Handballer beim Abschlusstraining in der riesigen Jyske Bank Boxen in Herning auf den heißen Start in ihre WM-Medaillenmission ein.

"Jetzt beginnt das Kribbeln, es kann so richtig losgehen. Man sieht, um was es geht, und ist das eine oder andere Prozent mehr bereit. Ein Auftaktsieg ist