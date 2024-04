Heidelberg (dpa) - Handballerin Alina Grijseels hat sich im Länderspiel gegen die Ukraine nicht so schwer verletzt, wie zunächst befürchtet. Der Einsatz der Co-Kapitänin beim Olympia-Qualifikationsturnier in der kommenden Woche ist aber offen, wie der Deutsche Handballbund mitteilte. Die Spielmacherin hat sich demnach eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen.

Grijseels war in der