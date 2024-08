Lille (dpa) - Alfred Gislason hatte keine Lust auf eine ausschweifende Silberparty. Der Handball-Bundestrainer verbrachte den letzten Olympia-Abend lieber alleine in der Altstadt von Lille. "Abschlussfeiern und so ist nichts für mich. Einfach ab nach Hause", sagte der Isländer vor dem Rückflug in die Heimat.

Als der 64-Jährige in den Flieger stieg, dürfte der Schädel seiner Schützlinge