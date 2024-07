Berlin (dpa) - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat während seiner aktiven Zeit als Spieler die ein oder andere wilde Partynacht erlebt. Besonders gern erinnert sich der Isländer an die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles zurück.

"Wir sind raus aus dem Dorf, in der Villen-Gegend war überall Party. Die Leute fragten uns: 'Was willst du: Steak oder Wurst?' Dann ging es an den