Düsseldorf (dpa) - Das Comeback von Torfrau Dinah Eckerle in der deutschen Handball-Nationalmannschaft nach ihrer Babypause verschiebt sich. Die 28-Jährige steht nicht im Aufgebot für die beiden EM-Qualifikationsspiele der DHB-Auswahl gegen die Slowakei am Donnerstag in Sala und Sonntag in Düsseldorf, teilte Bundestrainer Markus Gaugisch mit.

"Wir haben uns im Vorfeld lange unterhalten