SC Magdeburg besiegt Porto mit Mühe

Magdeburg (dpa) - Beste SCM-Werfer in der Getec-Arena waren Omar Ingi Magnusson (neun Tore) sowie Janus Dadi Smarason und Michael Damgaard mit jeweils sieben Treffern. Für die Magdeburger, die zuvor wie Porto zwei Siege und zwei Niederlagen hatten, war es am fünften Spieltag der dritte Sieg in der Gruppe B.

Der SCM startete diesmal im Tor mit Sergey Hernandez. Seine Vorderleute sorgten