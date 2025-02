Melsungen (dpa) - Die MT Melsungen hat sich an der Spitze der Handball-Bundesliga fest gespielt und scheint dem ersten Titel der Vereinsgeschichte so nah wie nie. Seit Oktober wartet die Konkurrenz vergeblich auf einen Einbruch des Tabellenführers. Mit einem Sieg im Topspiel an diesem Samstag (19.00 Uhr/Dyn) gegen die vor der Saison als heißesten Titelanwärter gehandelte SG Flensburg-Handewitt können die Hessen ihren Status als neue Bundesliga-Macht bestätigen.

Die unmittelbaren Verfolger aus Hannover, Berlin oder Kiel hat Melsungen zwar noch nicht abgehängt, weshalb Sportvorstand Michael Allendorf die Erwartungen bremst. "Wir konzentrieren uns auf uns, erledigen weiter unseren Job und lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn von außen Titelspekulationen lauter werden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Die jüngsten Duelle mit Flensburg verdeutlichen jedoch den sportlichen Aufschwung. Über 40 Mal standen sich beide Teams gegenüber. Drei ihrer insgesamt erst vier Siege feierte die MT allein im Vorjahr. Zur Erinnerung: 2021 unterlagen die Hessen in der Bundesliga noch mit 16 Toren, 2023 waren es 12. Im Hinspiel Ende November siegte die MT klar mit 33:24 und liegt derzeit in der Tabelle sechs Punkte vor dem Rivalen.

Trainer als Erfolgsfaktor

Als eine der treibenden Kräfte hinter Melsungens Aufstieg gilt Trainer Robert García Parrondo. Seit seinem Amtsantritt 2021 formte der 45-Jährige aus einem soliden Bundesligisten ein titelwürdiges Spitzenteam. Talente reiften unter seiner Führung zu Leistungsträgern, Neuzugänge wie Aaron Mensing integrierten sich nahtlos ins Mannschaftsgefüge.

Er habe früh gelernt, immer sein Bestes zu geben, berichtete Parrondo. "In Bezug auf Handball bin ich obsessiv und perfektionistisch. Für meinen Job ist das von Vorteil. In meiner Freizeit muss ich noch lernen, Handball auch mal auszublenden. Aber das ist gar nicht so einfach. Handball ist nicht nur mein Job. Er ist mein Leben", sagte der Spanier.

Tiki-Taka auf dem Handballfeld

Selbst mit seinen Landsmännern Pep Guardiola oder Xabi Alonso wird der gebürtige Madrilene mittlerweile verglichen. Genau wie die Fußballgrößen hat er eine klare Spielphilosophie, gilt als Taktik-Guru und legt viel Wert auf die Entwicklung junger Spieler. Melsungens schnelles Kurzpassspiel erinnert an Guardiolas Tiki-Taka.

"Pep Guardiola hat die Art, Fußball zu spielen, komplett verändert. Und Xabi Alonso zeigt in Leverkusen eindrucksvoll, dass er ein klasse Trainer ist. Also wenn ich mit diesen beiden verglichen werden, sage ich 'Dankeschön'. Aber ich bin weit entfernt von ihnen", stellte Parrondo bescheiden klar.

Mentaltraining für mehr Konstanz

Melsungen hatte über Jahre hinweg mit der Diskrepanz zwischen finanziellen Möglichkeiten und sportlichem Erfolg zu kämpfen. Obwohl der Verein durch die Unterstützung des Pharmaunternehmens B. Braun über eines der größten Budgets in der Handball-Bundesliga verfügt, blieb der große Durchbruch aus. Statt Erfolg gab es viel Spott von der Konkurrenz.

Nun sind die Kritiker verstummt, denn der erwartete Einbruch nach dem Sprung an die Tabellenspitze im Oktober blieb aus. "Das hatten wir auf dem Schirm und haben deshalb Mentaltrainer mit ins Boot geholt. Nun sind wir wesentlich besser aus der Winterpause gekommen. Auch dank der Mentaltrainer ist die MT gefestigter und konstanter", berichtete Allendorf.

Nationalmannschaftskapitän bald in Melsungen

Melsungen will sich national und auf europäischer Ebene als Spitzenteam etablieren. Die Verpflichtung von Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla, der ab übernächster Saison zu seinem Ausbildungsverein zurückkehrt, unterstreicht die hohen Ambitionen der Hessen. "Ich habe viel vor mit der MT", sagte Golla vor dem Duell mit seinem ehemaligen und künftigen Verein. Noch steht er in Flensburg unter Vertrag.