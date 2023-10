Füchse Berlin mit erstem Punktverlust: Remis in Gummersbach

Berlin (dpa) - Die Füchse gehen dennoch als Tabellenführer in die Länderspielpause. Bester Berliner Werfer war Mathias Gidsel mit acht Toren. Die Gäste aus der Hauptstadt begannen hochkonzentriert und gingen auch gleich in Führung. Die Abwehr arbeitete sehr aufmerksam und Keeper Dejan Milosavljev glänzte mit einigen starken Paraden. So kamen die Berliner immer wieder zu Ballgewinnen und zu

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote