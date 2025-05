Graz (dpa) - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben den größten internationalen Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich im Finale der European League in Graz gegen den Favoriten Ikast Handbold aus Dänemark nach einer großartigen Vorstellung verdient mit 34:32 (15:16) durch. Mit 13 Toren avancierte die überragende Johanna Reichert einmal mehr zur besten Werferin des THC. Die Österreicherin wurde nach Spielende zudem zur besten Spielerin des Final Four gewählt.

Reichert übernimmt Verantwortung

Einen Tag nach dem ungefährdeten 35:29-Halbfinalerfolg gegen JDA Bourgogne Dijon starteten die Thüringerinnen selbstbewusst in die Partie. Allerdings offenbarte der Bundesligist in der Defensive schon zu diesem Zeitpunkt große Probleme mit den Tempogegenstößen der Däninnen, die sich in der Folge auf 15:11 absetzen konnten. Bis zur Pause kämpfte sich der THC aber wieder heran, auch weil Torhüterin Dinah Eckerle immer stärker wurde.

Nach dem Wechsel übernahm Reichert bei den Thüringerinnen immer mehr Verantwortung und brachte ihr Team beim 25:24 (43.) erstmals in der zweiten Hälfte in Führung. Die Däninnen waren um eine Antwort bemüht, taten sich gegen den leidenschaftlich verteidigenden THC aber zunehmend schwer.

In der Schlussphase flatterten bei den Thüringerinnen jedoch die Nerven. Ikast verkürzte auf 32:33 (59.), ehe Nathalie Hendrikse 75 Sekunden vor Schluss mit einem Treffer aus spitzem Winkel das Zittern beendete. Danach kannte der Jubel keine Grenzen mehr.