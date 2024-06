Kiel (dpa) - Handball-Rekordmeister THW Kiel geht in der Außenseiterrolle in das Final Four der Champions League am Wochenende in Köln.

"Wir sind sicherlich nicht der Topfavorit", sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi bei einem Medientermin im Trainingszentrum der Kieler. Trainer Filip Jicha beantwortete die Frage, ob sein Team als Underdog an den Start geht, mit einem klaren