Wolfsburg (dpa) - Die verpasste Tabellenführung nahm man beim FC Augsburg gelassen hin. Noch lange nach dem 0:0 beim VfL Wolfsburg standen die ehemaligen Wolfsburger Daniel Caligiuri und Felix Uduokhai auf dem Rasen der Volkswagen Arena und unterhielten sich mit ihren früheren Kollegen.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hätte der FCA einen Spieltag der Fußball-Bundesliga auf dem ersten Platz beenden können. Doch mit sieben Punkten nur hinter dem Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig in die Länderspiel-Pause zu gehen, ist für einen Abstiegskandidaten der vergangenen zwei Jahre immer noch ein mehr als respektabler Zwischenschritt.

Trotz mehrerer guter Möglichkeiten für beide Teams blieb es am Ende vor 4632 Zuschauern dabei: Augsburg ist neben Union Berlin der einzige aktuelle Bundesligist, der noch nie nach einem kompletten Spieltag auf Platz eins stand. Und der VfL bemühte sich zwar mit viel Elan, aber erneut vergeblich darum, seinen ersten Heimsieg in der Liga seit dem 23. Februar zu schaffen.

Bei beiden Clubs war die Vorbereitung auf dieses Spiel erheblich beeinträchtigt worden. Augsburgs Trainer Heiko Herrlich war zwei Tage zuvor mit einem Pneumothorax ins Krankenhaus eingeliefert worden. Bei diesem Krankheitsbild sammelt sich Luft in dem Raum zwischen Lunge und Brustwand. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Ich hoffe, dass er schnell wieder bei uns ist", sagte sein Assistent Iraklis Metaxas bei Sky, der ihn als Chefcoach vertrat.

Beim VfL fehlte nicht nur der Schweizer Nationalspieler Renato Steffen nach einem positiven Corona-Test. Die Mannschaft musste auch noch in nur kurzer Zeit ihr bitteres Scheitern in der Europa-League-Qualifikation verdauen, das sie am Donnerstagabend bei AEK Athen erst in der letzten Minute er Nachspielzeit ereilte.

"Nach dieser bitteren Niederlage hatten wir uns vorgenommen die drei Punkte unbedingt in Wolfsburg zu behalten. Mit dem Willen, den die Mannschaft gezeigt hat, war ich absolut einverstanden", sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer bei Sky und fügte hinzu: "Wenn man am Boden liegt, ist es das Wichtigste, wieder aufzustehen. Wir haben die Qualität im Kader, um auch nächstes Jahr wieder international zu spielen."

Gemessen daran entwickelte sich ein sehr engagiertes und intensives Spiel mit vielen Chancen. Vor allem den Wolfsburgern waren die enormen Belastungen für Körper und Geist kaum anzumerken. Sie zogen lange Zeit ein schnelles und gefährliches Flügelspiel auf.

Schon in der sechsten Minute scheiterte Mittelstürmer Wout Weghorst an FCA-Torwart Rafal Gikiewicz. 20 Minuten später wurde im Stadion sogar schon laut und ausgiebig gejubelt, weil Josip Brekalo einen weiteren Angriff über die linke Seite zum vermeintlichen 1:0 abschloss (26.). Doch der Videobeweis ergab, dass Wout Weghorst kurz zuvor als Ballverteiler um Millimeter im Abseits gestanden hatte.

Wolfsburg tat mehr für die Offensive, doch auch der FCA blieb immer gefährlich. In der 11. Minute traf Michael Gregoritsch nur das Außennetz. Zehn Minuten später kam Florian Niederlechner nicht zum Erfolg, obwohl er im Strafraum nur noch den von seinen Knieproblemen genesenen VfL-Torwart Koen Casteels vor sich hatte (21.).

Der zweite Durchgang begann wieder mit einer klaren Wolfsburger Chance. Diesmal parierte Gikiewicz stark gegen Admir Mehmedi (52.). Dem VfL gingen aber spürbar die Kräfte aus, sein Spiel verlor an Präzision und Durchschlagskraft. Dennoch versuchte es die Mannschaft von Oliver Glasner unermüdlich, den FCA unter Druck zu setzen.

In der 72. Minute wurde dazu auch erstmals Ridle Baku eingewechselt, der am Donnerstag für zehn Millionen Euro von Mainz 05 verpflichtet worden war. Der zweite Neuzugang Maximilian Philipp stand noch nicht im Kader. Ein weiterer Spieler soll am letzten Tag der Transferfrist nicht mehr kommen. Das stellte Sportchef Jörg Schmadtke genauso klar, wie er einen Verkauf von Torjäger Weghorst ausschloss.

© dpa-infocom, dpa:201004-99-821861/4