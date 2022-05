Allein unter Männern - Co-Trainerin Campbell als Vorbild?

Helsinki (dpa) - Als die Frage nach ihrer Vorreiterrolle in der Männer-Welt Eishockey kommt, lacht Jessica Campbell kurz. "Wenn ich den Weg für andere bereite, ist es toll", antwortet die Kanadierin in Helsinki.

Aber das sei für sie nicht das Wichtigste. "Jeder, egal, wer du bist, wo du herkommst, was dein Geschlecht ist - wenn du gut bist, in dem was du tust, solltest du erfolgreich