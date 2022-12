Augsburg (dpa) - Die Augsburger Panther haben sich von Trainer Peter Russell (48) getrennt und umgehend Kai Suikkanen (63) als Nachfolger verpflichtet.

Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, erfolgte das Ende der Zusammenarbeit mit dem Schotten Russell einvernehmlich. Suikkanen soll nun am Sonntag das erste Mannschaftstraining in Augsburg leiten. Am Montag