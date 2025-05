Herning/Stockholm (dpa) - Die dänische Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft sensationell Kanada ausgeschaltet. Zwei späte Tore gegen Superstar Sidney Crosby und Co. sorgten beim 2:1-Erfolg des Co-Gastgebers in Herning für eine der größten Überraschungen in der WM-Historie. Im Halbfinale wartet nun in Stockholm die Schweiz, die Österreich deutlich schlug. Im zweiten Semifinale treffen die USA und Gastgeber Schweden aufeinander.

Kanada verzweifelte beim 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) lange Zeit an Dänemarks Schlussmann Frederik Dichow. Der Torhüter hatte am Dienstag auch Deutschlands Nationalspieler beim 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen und dem gleichbedeutenden Vorrunden-Aus der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis entnervt.

Nach dem Tor von Travis Sanheim sah alles nach einem Erfolg des hohen Favoriten aus (46. Minute). Doch wie schon gegen Deutschland glich der erste Anfang der Woche dazu gestoßene NHL-Star Nicolaj Ehlers für die Nord-Europäer aus (58.). Nick Olesen sorgte 49 Sekunden vor Schluss vor 10.500 Fans für den viel umjubelten Siegtreffer.

Schweden entzaubert den Weltmeister

Gastgeber Schweden überzeugte beim 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) gegen Weltmeister Tschechien und hofft weiter auf den WM-Coup im eigenen Land. Leo Carlsson vom NHL-Team der Anaheim Ducks und Lukas Raymond, Teamkollege von DEB-Kapitän Moritz Seider bei den Detroit Red Wings, trafen doppelt für Schweden.

Schweiz gnadenlos gegen Österreich

Österreich war beim ersten Viertelfinal-Einzug seit 1994 gegen die Schweiz komplett chancenlos. Mit 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) verlor das Team von Trainer Roger Bader vor 2.621 Zuschauern in Herning deutlich. Die Schweiz darf dagegen weiter auf den ersten WM-Titel hoffen. Zuletzt unterlag die Mannschaft von Coach Patrick Fischer im vergangenen Jahr Tschechien im Finale.

Die USA zogen durch einen klaren Erfolg über Finnland ins Halbfinale ein und bekommen es mit Gastgeber Schweden zu tun. Die US-Boys überzeugten beim 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) und ließen sich auch von einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen.