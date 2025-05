Las Vegas (dpa) - Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit einem Tor und einer Vorlage zum Auftaktsieg in der zweiten Runde der NHL-Playoffs gegen die Vegas Golden Knights geführt. Beim 4:2 in Las Vegas erzielte der Eishockey-Nationalspieler früh im Schlussdrittel den Ausgleich zum 2:2, zuvor hatte er bereits den Anschlusstreffer zum 1:2 vorbereitet.

Draisaitl kommt bereits auf vier Tore und acht Vorlagen in den Stanley-Cup-Playoffs. Auch das zweite Spiel der Serie gegen die Golden Knights ist in Las Vegas, danach geht die Best-of-Seven-Serie mit zwei Partien in Edmonton weiter. Zum Einzug in das NHL-Halbfinale braucht ein Team vier Siege.

In der Eastern Conference holten die Carolina Hurricanes in der Verlängerung ein 2:1 gegen die Washington Capitals und übernahmen in dieser Serie die Führung nach dem ersten Spiel.