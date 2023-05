Tampere (dpa) - Der Horrorstart in die Eishockey-Weltmeisterschaft ist perfekt, jetzt steht das deutsche Nationalteam vor vier Endspielen um die angestrebte Viertelfinal-Teilnahme. Nach dem extrem bitteren 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) in Tampere gegen die USA zählt schon am Donnerstag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen Dänemark nichts anderes als ein Sieg.

"Es ist sehr, sehr bitter, dass