Prag (dpa) - Gastgeber Tschechien steht im Endspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft. Das zwölffache Titelträger gewann in Prag in einem hochklassigen ersten Halbfinale gegen Schweden mit 7:3 (2:2, 3:1, 2:0) und kann am Sonntag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) zum ersten Mal seit 2010 Weltmeister werden. Schweden kämpft zuvor (15.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) um Bronze.

