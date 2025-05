Toronto (dpa) - Die Florida Panthers um Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm haben auch das zweite Duell mit den Toronto Maple Leafs in den NHL-Playoffs verloren. Der Titelverteidiger unterlag in Kanada 3:4 und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun mit zwei Niederlagen in Rückstand. Die beiden kommenden Partien finden in Florida statt, zum Einzug in die nächste Runde braucht ein Team vier Siege.

Die Panthers gingen zweimal in Führung und kamen im Schlussdrittel dann auch noch zum 3:3, hatten aber keine Antwort mehr auf das letzte Tor von Mitch Marner für Toronto. Sturm war neuneinhalb Minuten auf dem Eis. Bei den Maple Leafs stand Joseph Woll im Tor. Anthony Stolarz hatte sich nach Treffern am Kopf in der ersten Begegnung übergeben und konnte nicht auflaufen.