Edmonton (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Joshua Samanski wechselt zur neuen Saison in die nordamerikanische Profiliga NHL und wird Teamkollege von Superstar Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers. Der 23 Jahre alte Stürmer von den Straubing Tigers bekommt beim Stanley-Cup-Finalisten von 2024 einen sogenannten Einstiegsvertrag über zwei Jahre, teilten die Kanadier mit.

Samanski überzeugte in der regulären Saison in der Deutschen Eishockey Liga mit 14 Treffern und 26 Vorlagen. Auch in den Playoffs war er mit zwei Treffern erfolgreich. Mit den Tigers schied er im Viertelfinale gegen Meister Eisbären Berlin (1:4) aus.

"Wir sind besonders stolz auf Josh Samanski, der in seiner Entwicklung den nächsten großen Schritt wagt. Der Sprung in die NHL ist für ihn eine enorme Chance", sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham über den kommenden NHL-Profi.