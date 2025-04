Regensburg (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist gegen den Vorjahres-Weltmeister Tschechien mit einer herben 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)-Niederlage in die WM-Vorbereitung gestartet. Einen Monat vor Beginn der Titelkämpfe vom 9. bis 25. Mai in Schweden (Stockholm) und Dänemark (Herning) musste der Bundestrainer Harold Kreis in Regensburg allerdings noch auf relevante Spieler wie Playoff-Teilnehmer aus der Deutschen Eishockey-Liga und auf Nordamerika-Legionäre verzichten.

"Das war trotzdem ein guter Test", sagte der Düsseldorfer Stürmer Alexander Ehl bei Magentasport, "denn aus diesem Spiel können wir viel lernen." Auch Bundestrainer Kreis fand: "Jetzt haben wir Material, mit dem wir arbeiten können."

Nicht mal die Powerplays genutzt

Eine frühe Überzahl konnte die deutsche Mannschaft nicht zur Führung nutzen. Stattdessen rutschte ihrem Goalie Florian Bugl von den Straubing Tigers in der 9. Minute ein unscheinbarer Fernschuss des Tschechen David Moravec zum 0:1 durch. Kurz nachdem Jiri Cernoch auf 0:2 erhöht hatte (19.), ging es in die erste Pause.

Mit dem 0:3 in der 26. Minute durch Ondrej Beranek war das Spiel bereits vorentschieden. Auch ein zweites deutsches Powerplay blieb wirkungslos. Das deutsche Team baute ab. Marian Adamek erhöhte in der 37. Minute auf 4:0 für die Tschechen.

Auch im letzten Drittel blieb den zunehmend enttäuschenden deutschen Spielern ein Treffer versagt. Aber schlimmer noch: Daniel Kurovsky (50.), Tomas Kundratek (55.) und Adam Kubik (58.) trafen für die Gäste.

Nächster Test erneut gegen Tschechien

Nach einem weiteren Test gegen Tschechien am Samstag erneut in Regensburg folgen Länderspiele in der Slowakei (16. und 17. April) und in Österreich (24. April) sowie Heimspiele gegen Österreich in Rosenheim (26. April) und gegen die USA in Düsseldorf (4. Mai). "In Düsseldorf werden wir mit fast dem kompletten WM-Kader antreten", sagte Kreis.

In der WM-Gruppe trifft Deutschland in Herning auf Ungarn, Kasachstan, Norwegen, Schweiz, USA, Tschechien und Dänemark. Nach dem sensationellen Silber bei der WM 2023 war das deutsche Team 2024 im WM-Viertelfinale am späteren Vize-Weltmeister Schweiz gescheitert.