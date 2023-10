Ermittlungen: "Hakenkreuz-ähnliche" Symbole in Ausrüstung

Düsseldorf (dpa) - Laut Polizei kam es am 18. und am 20. Oktober zu den Vorfällen, es gingen jeweils zwei verschiedene Anzeigen vom DEG-Stammverein ein. Nun ermittelt der Staatsschutz. Unter anderem geht es um die Frage, wer zu der fraglichen Zeit Zugang zu den entsprechenden Räumlichkeiten an der Düsseldorfer Brehmstraße hatte.

