Nashville (dpa) - Die Edmonton Oilers sind in der NHL in die Spur gekommen und haben den zweiten Saisonsieg geholt. Am 4:2 gegen die Nashville Predators war Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl mit einer Vorlage und vielen guten Pässen beteiligt. Sein Sturmpartner Connor McDavid erzielte zudem sein erstes Saisontor für die Oilers, die die ersten drei Partien allesamt deutlich verloren

