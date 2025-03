New York (dpa) - Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit zwei Toren zu einem wichtigen Sieg in der NHL geschossen. Der zurzeit beste Torschütze der National Hockey League erzielte beide Treffer beim 2:1 nach Verlängerung gegen die New York Islanders und kommt bereits auf 49 Saisontore.

Durch den hart erarbeiteten Auswärtssieg zogen die Oilers, die acht der vorausgehenden elf Partien verloren hatten und in der Pacific Division auf Rang drei abgerutscht waren, wieder an den Los Angeles Kings vorbei auf Rang zwei der Tabelle. In der NHL sind die besten drei Teams jeder Division für die Playoffs qualifiziert, dazu kommen je zwei Wildcards aus der Eastern und Western Conference.

Seiders Red Wings weiter im Abwärtsstrudel

Auf einen der beiden Wildcardplätze der Eastern Conference wollen auch die Detroit Red Wings noch klettern. Das 2:4 bei den Carolina Hurricanes war dabei ein Rückschlag für das Team um Nationalspieler Moritz Seider. Der Rückstand auf die Wildcard-Ränge beträgt nach sieben Niederlagen aus den vergangenen acht Partien zwei Punkte.