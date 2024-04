Karlsbad (dpa) - Vizeweltmeister Deutschland hat das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien (10. bis 26. Mai) verloren. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis unterlag in Karlsbad dem WM-Gastgeber mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Am Samstag (17.10 Uhr/MagentaSport) kommt es dort zum zweiten Aufeinandertreffen der beiden Nationen.

