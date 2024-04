Straubing/München (dpa) - Titelverteidiger EHC Red Bull München steht im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga vor dem Aus. Nach dem 2:3 (1:3, 1:0, 0:0) gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven liegt das Team von Ex-Bundestrainer Toni Söderholm mit 1:3 zurück.

Bei einer Münchner Niederlage am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) in der Seestadt würde Bremerhaven erstmals in