München (dpa) - Für die beiden Testspiele am Freitag und Samstag in der Slowakei stößt außer Torhüter Dustin Strahlmeier und Abwehrspieler Dominik Bittner von den Grizzlys Wolfsburg noch kein anderer neuer Spieler dazu. Für das Duo strich Bundestrainer Harold Kreis am Dienstag Torhüter Arno Tiefensee (Mannheim) und Verteidiger Moritz Wirth (Bremerhaven).

Im Kader stehen weiterhin