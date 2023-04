Zilina (dpa) - Die Erleichterung bei Bundestrainer Harold Kreis war spürbar. "Chapeau an die Mannschaft", sagte der neue Coach der Eishockey-Nationalmannschaft. Zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai) zeigte sich seine Mannschaft beim 4:3 am Freitag in der Slowakei klar verbessert.

"Wir haben heute über 60 Minuten hart gearbeitet", lobte