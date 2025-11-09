Atlanta (dpa) - Die Los Angeles Lakers haben in der NBA nach fünf Siegen in Serie wieder eine Niederlage kassiert. Bei den ersatzgeschwächten Atlanta Hawks unterlag das Team um Basketball-Superstar Luka Dončić klar mit 102:122 (54:68). Dončić, der in seinen bisherigen fünf Saisoneinsätzen im Durchschnitt 40 Punkte erzielt hatte, kam diesmal nur auf 22 Zähler. Der Slowene wurde ab Mitte des dritten Viertels geschont. Am Ende des Viertels führten die Hawks mit 26 Punkten - der größte Vorsprung gegen die Lakers seit 1959.

Derweil kam Maxi Kleber zu seinen ersten Pflichtspiel-Minuten in dieser Saison und zugleich seinem ersten Einsatz in der regulären Saison für die Lakers. Der 33 Jahre alte Kleber, der in den vergangenen Spielzeiten mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen hatte, war im Februar nach acht Jahren bei den Dallas Mavericks im Zuge des Dončić-Deals nach Los Angeles gewechselt.

Warten auf Saisondebüt von LeBron James

Weiter warten müssen die Lakers auf das Saisondebüt von Altstar LeBron James. Der 40-Jährige plagt sich seit Monaten mit Rückenproblemen und verzichtete deshalb auf die in Atlanta startende Auswärtsreise mit den Lakers. James, erfolgreichster Punktesammler der NBA-Geschichte, soll nach aktuellen Planungen noch im November in die Saison einsteigen und wäre dann der erste Spieler, der in 23 NBA-Spielzeiten zum Einsatz gekommen ist.