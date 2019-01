Von Rainer Kundel

Mannheim. In der vorgezogenen Partie des 38. Spieltages der Deutschen Eishockey Liga feierten die Adler Mannheim gegen ihren scheinbaren Angstgegner Eisbären Berlin beim 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) einen entspannten Sieg und haben damit alle Gegner des 14er Klassements mindestens einmal bezwungen.

Wenige Stunden vor dem ersten Bully hatte die Adler mal wieder eine Hiobsbotschaft erreicht: Thomas Larkin muss aufgrund einer am 28. Dezember in Krefeld erlittenen Verletzung an der Hand am Montag operiert werden. Bei einer geschätzten Ausfalldauer von acht bis zehn Wochen sind für den Verteidiger die Playoffs in Gefahr - das Viertelfinale startet in zwei Monaten. Außerdem meldete sich am Vormittag Markus Eisenschmid ab, für ihn rückte Tommi Huhtala in die zweite Sturmreihe, was Brent Raedeke nach fünfwöchiger Pause (Kopfverletzung) zum Comeback im vierten Sturm verhalf.

Zunächst schien sich der "Eisbären-Komplex" der Mannheimer fortzusetzen. Dreimal kreuzten die Adler durch Plachta, Huhtala und Festerling gefährlich vor Poulins Tor auf, doch auf der Gegenseite schlug es ein. Der Defensivverbund vor Endras ließ dabei Rankel (6. Minute) zentral völlig unbehelligt, es folgte der gegen die Eisbären obligatorische Rückstand. Nachdem der gegen den Tabellenführer stets zur Hochform auflaufenden Poulin warm geschossen war, musste ein Überzahlspiel zum Ausgleich herhalten. Matthias Plachta (12.) war dabei mit seinem elften Saisontor im Nachsetzten auf einen Lehtivuori-Schuss erfolgreich.

Wer zu Beginn des zweiten Abschnitts noch nicht auf seinem Platz war, verpasste die Adler-Führung. Neun Sekunden lief die Uhr, als Andrew Desjardins einen von Poulin nach vorn abgewehrten Wolf-Schuss verwandelte. Selbst der schnellen Ausgleich, vor dem sich Reul an der Bande von Berlins Topscorer Sheppard (24.) düpieren ließ, brachte die Adler nicht von ihrer Flugbahn ab. Taktisch geduldig und in den Zweikämpfen clever schossen sie eine Zwei-Tore-Führung heraus. Wobei Poulin nach einem Schuss an den Hals Sicherheit vermissen ließ. Beim 3:2 des allein auf ihn zustürmenden Plachta (38.) war der Kanadier noch mit dem Körper an der Scheibe, der nicht allzu harte Schuss von Luke Adam rutschte ihm durch den Beinschoner.

Während der Drittelpause begrüßte Moderator Antti Soramies im Arena-TV den langjährigen Coach Bill Stewart. Der 61-jährige Adler-Scout in Kanada und den USA weilt derzeit zusammen mit Kollege Todd Hlushko in der Kurpfalz, um Zwischenbericht zu erstatten. "50 Spiele" habe er seit September in Nordamerika beobachtet, ließ sich der Meistertrainer von 2001 entlocken. "Stewi" sah zusammen mit den 11.384 Zuschauern beim Schlussakkord immer mehr nachlassende Eisbären und einen souveränen Tabellenführer, bei dem Luke Adam (44./Überzahl) und Chad Kolarik (57.) mit seinem 16. Saisontor den auch in dieser Höhe verdienten 6:2-Sieg nach Hause schossen.

Leider forderte die ansonsten nicht überharte Partie zwei Ausfälle: Berlins Sheppard ging nach einem Check gegen den Kopf durch Wolf genauso vorzeitig in die Kabine wie Adler-Goalie Dennis Endras nach einem unbestraft gebliebenen Stockschlag auf seine Fanghand. Der für ihn eingewechselte Chet Pickard ließ aber nichts mehr anbrennen.

Mannheim - Berlin 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Tore: 0:1 Rankel (7.), 1:1 Plachta (12.), 2:1 Desjardins (21.), 2:2 Sheppard (24.), 3:2 Plachta (38.) 4:2 Adam (40.), 5:2 Adam (44.), 6:2 Kolarik (57.)

Schiedsrichter: Iverson (USA), Rohatsch (Lindau)

Strafminuten: 6 + 10 Disziplinar Wolf /4

Zuschauer: 11.384