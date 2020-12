Mannheim.(dpa) Die Adler Mannheim haben den kanadischen Verteidiger Craig Schira für diese Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der 32-Jährige kommt vom schwedischen Erstligisten Rögle BK, wie die Adler am Donnerstag mitteilten. Schira wird am Neujahrstag in Mannheim erwartet und soll sich dann direkt in eine fünftägige Quarantäne begeben. Nach einem Corona-Test am 6. Januar könnte Schira dann einen Tag später im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings sein DEL-Debüt im Trikot der Adler geben.

"Mit seinem guten Schuss und seinem Spielverständnis wird er für mehr Variabilität in unserem Spiel sorgen", sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara.