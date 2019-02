Von Rainer Kundel

Ingolstadt. Mit einer Demonstration der Stärke hat Tabellenführer Adler Mannheim auch am 46. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga mit dem 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)-Sieg beim ERC Ingolstadt Verfolger München auf Distanz gehalten und den Oberbayern eine Lehrstunde erteilt. "Wir haben alle wichtigen Dinge gut gemacht, drei Tore direkt nach einem Bully machen auch den Unterschied", freute sich Marcel Goc beim Comeback nach über drei Monaten Verletzungspause.

Obwohl Dennis Endras nach vier Trainingstagen und voller Belastung den Daumen hob, durfte am Freitag nochmals Chet Pickard das Tor hüten und erledigte seinen Job fehlerfrei. Der am Donnerstag zur Absicherung unter Vertrag genommene italienische Nationaltorhüter Andreas Bernard trifft erst am Montag ein und wird nach Aussage von Manager Axel Alavaara in der Hierarchie der Keeper die Nummer drei sein.

Die Mannheimer mussten die zwölf Tage Pause erst einmal aus dem Trikot schütteln. Nach der zu Recht aberkannten Führung der Ingolstädter - Mashinter hatte die Scheibe nach 30 Sekunden mit dem Schlittschuh ins Tor gekickt - gaben die Hausherren den Ton an. Pickard parierte glänzend gegen Garbutt (12.).

Erst mit dem Direktschuss von Wolf fanden die Adler auch offensiv statt, es war der Warnschuss für einen Doppelschlag innerhalb von 104 Sekunden. Beide Male war das gewonnene Bully von Ben Smith der Ausgangspunkt. Zunächst fälschte Garrett Festerling (13.) den Schlagschuss von Katic zum 0:1 ab, dann traf Luke Adam (15.) aus zentraler Position über die Fanghand von Torhüter Reimer. Die Schanzer waren fortan von der Rolle und hätten vor der Pause fast noch das dritte Tor kassiert, als der Schuss von Lehtivuori an den Pfosten ging.

Das holten die Adler im zweiten Abschnitt durch drei Verteidiger-Tore konsequent nach. Cody Lampl (29.) mit der Torpremiere des Sommer-Zugangs aus Bremerhaven zum 0:3 sowie Sinan Akdag (30.) aus dem Hinterhalt und Jonas Lehtivuori (36.) direkt beim ersten Spielzug nach einer Strafe gegen D’Amigo schenkten Reimer kräftig ein.

Zweimal war dem Keeper dabei die Sicht versperrt, seine Vorderleute bäumten sich aber auch wenig auf. Der frustrierte Colin Jobke kühlte mehrfach sein Mütchen an seinen Gegenspielern. So wie Lampl den "Raufbold" auf den Rücken legte, hätte es im Ringen eine Wertung gegeben. Desjardins traf bei einem der 47 Adler-Schüsse nochmals Metall (38.).

An der Bande schwoll ERC-Trainer Doug Shedden der Kamm, die Röte in seinem Gesicht nahm bedenklich zu, die Wende war trotz der bekannten Pausenansprachen des Kanadiers aber nicht mehr zu schaffen.

Das "Ehrentor" von Canone (48.) beantwortete Tommi Huhtala (56.) zum 6:1-Endstand. Das Wochenende hat für den Anhang der Blau-Weiß-Roten vor der Sonderzugfahrt nach Wolfsburg gut begonnen…

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 1:6 (0:2, 0:3, 1:1), Tore: 0:1 Festerling (13.), 0:2 Adam (15.), 0:3 Lampl (29.), 0:4 Akdag (30.), 0:5 Lehtivuori (36.), 1:5 Canone (48.), 1:6 Huhtala (56.); Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Schukies (Herne); Strafminuten: 8/4; Zuschauer: 4232.