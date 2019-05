Mannheim. (RK) Die Meldung machte am Mittwochvormittag die Runde: NHL-Klub San José Sharks hat Adler-Stürmer Lean Bergmann mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Somit könnte der Nationalspieler, von den Adler Mannheim im Januar für die kommende Saison von den Iserlohn Roosters verpflichtet, schon wieder weg sein, ohne überhaupt ein Spiel für den Meister bestritten zu haben. Der NHL-Klub, zu dessen Eigentümer über die "San José Sports & Entertainment Enterprises" auch SAP-Gründer Hasso Plattner zählt, zitierte auf seiner Webseite General Manager Doug Wilson: "Wir schätzen die Einstellung und physische Spielweise von Lean und glauben, dass sein Spiel gut zu uns passt."

Der 20-Jährige, gebürtig in Hemer (Sauerland), erzielte in seiner ersten DEL-Spielzeit für Iserlohn 20 Tore, nachdem er seine Ausbildung in Schweden und den USA begonnen hatte. Gemäß einem Agreement der meisten europäischen Länder mit der NHL müssen diese trotz laufender Verträge ihre Spieler vorzeitig freigeben, in der Regel gegen eine Ablösezahlung; in den meisten Fällen werden allerdings bereits bei Vertragsschluss Ausstiegsklauseln vereinbart.

Bergmann, der bereits Gast des Adler-Development-Camps im Juli 2018 war, sollte als einer von mindestens zwei U23-Spielern in der Saison 19/20 zum Stamm zählen. In der kommenden Spielzeit müssen nämlich bei jeden DEL-Klub zwei Spieler, die jünger als 23 Jahre sind, auf dem Spielberichtsblatt stehen, um die maximale Zahl von 19 Feldspielern auszuschöpfen. Da auch der Verbleib von Moritz Seider äußerst fraglich ist, müssen die Adler bei ihren frühzeitig begonnenen Planungen womöglich komplett umdenken. Nicht zuletzt auch aufgrund der schweren Verletzung von Markus Eisenschmid (Labrumriss an der rechten Schulter), ist die Rechnung mit deutschen Spielern für den Klub eine mit vielen Unbekannten geworden.

Allerdings gibt es beim nicht gedrafteten Bergmann Hoffnung, dass der Flügelstürmer nach den verschiedenen Vorbereitungscamps noch ein Jahr an die Adler zurück "geliehen" wird. Entsprechende Hoffnung drücken die Mannheimer in eine Pressemitteilung aus. "Es freut uns, dass deutsche Spieler im Blickfeld der NHL stehen, ich bin aber der Meinung, dass Lean mit Blick auf seine komplette Entwicklung ein weiteres Jahr in Deutschland gut tun würde. Wir befinden uns mit San José in Abstimmung, was das Beste für seine Entwicklung ist", so Adler-Sportchef Axel Alavaara.

Für Verwunderung hatte bereits Tage zuvor eine Aussage von Moritz Seider gesorgt. Betonte der 18-Jährige noch vor der WM gebetsmühlenartig, seine Schulausbildung (Fachhochschulreife) beenden zu wollen und noch mindestens ein Jahr für Mannheim zu spielen, klingt das Ganze inzwischen anders: "Das kann inzwischen online gemacht werden, ortsmäßig ungebunden, die Schule ist da super-kooperativ." Wie das allerdings beim 82-Spiele-Marathon der NHL, wo Training, Spiel, Reisen und Übernachtungen praktisch ineinander übergehen, bewältigt werden soll, steht auf einem anderen Blatt. Näheres wird sicher nach der Talentziehung am 21. Juni in Vancouver zu erfahren sein, wonach erst der zukünftige Klub des Viernheimers feststehen wird.

Was für ein großes Talent, mehr sind Bergmann und Seider bisher nicht, das Beste ist, ist schwer zu sagen. "Es gibt in unserem Geschäft eben viele Leute, die beraten" – eine Aussage von Jungadler-Trainer Frank Fischöder, die passt wie die Faust aufs Auge.