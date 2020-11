Von Rainer Kundel

Mannheim.2020 ist alles anders. "Wir halten derzeit unser Trainingscamp vom August ab", antwortete Pavel Gross auf die Frage, wo die Adler Mannheim vor dem immer wahrscheinlicher werdenden Saisonbeginn Mitte Dezember derzeit ihren Trainingsschwerpunkt setzen. "Wir feilen am System, die Einheiten haben läuferische Schwerpunkte, wir üben auch an den Zweikämpfen und der Unter-und Überzahl", so der Cheftrainer bei der virtuellen Pressekonferenz des Eishockey-Klubs. Rücksicht auf den MagentaSport-Cup, dessen ersten Partien Gross durchaus ein gutes Niveau bescheinigt, wird da eher nicht genommen. "Wir wollen für den Tag X gewappnet sein", erklärt Co-Trainer Mike Pellegrims, der parallel zu Gross die Trainingsplanung vornimmt.

Zu den beiden Heimspielen in dieser Woche am Donnerstag gegen die Eisbären Berlin (19.30 Uhr, live in MagentaSport) und am Sonntag (14 Uhr) gegen die Schwenninger Wild Wings hat sich Tommi Huhtala nach einer kleineren Verletzung zurückgemeldet. In Bezug auf die Komplettierung des Kaders durch Heilbronner Förderlizenzspieler wird es vorerst bei Louis Brune und Florian Elias bleiben. "Wir wollen aus hygienischen Gründen derzeit nicht so viel hin- und her verschieben", begründet Gross die Entscheidung für die 18-und 20-jährigen Stürmer.

Wohlwollend hat der Klub zur Kenntnis genommen, dass am Mittwoch auch die Augsburger Panther, die Straubing Tigers und die Iserlohn Roosters grünes Licht für ihre Teilnahme an einer Saison 2020/21 gegeben haben. "Jetzt warten wir alle auf den Donnerstag, damit es am 18. Dezember losgeht", sehnt Gross den Punktspielbetrieb herbei. Vor der Gesellschafter-Versammlung der Liga sind somit bis auf die Kölner Haie alle Klubs startklar. "Es war ein solidarischer Schulterschluss von Sponsoren und Spielern", erklärt Augsburgs Gesellschafter Lothar Sigl die Bereitschaft seines Klubs. "Die zweimalige Verschiebung des Saisonstarts hat uns die Chance gegeben, auch ohne Zuschauer zu spielen, das hat uns die nötige Zeit verschafft, mit einem Kraftakt unseren Kostenapparat an eine Geistersaison anzupassen", sagte der seit 1987 amtierende Panther-Chef.

Zur Einlassung von Pavel Gross von letzter Woche ("Mir hat es über die letzten Monate an Kommunikation gefehlt, was hat die Liga eigentlich gemacht?") ließ die Replik von Gernot Tripcke nicht lange auf sich warten. Der DEL-Geschäftsführer entgegnete dem 52-Jährigen in einem Fachmagazin: "Aufgrund der unermüdlichen Anstrengungen aller Klubs ist so eine Aussage völlig unpassend, am Standort Mannheim geradezu undankbar". Angesichts des nun bevorstehenden Saisonbeginns fast schon zu viel Zinnober. Freunde werden der wortkarge und risikoscheue Jurist Tripcke und Gross wohl nicht mehr. Bereits zu dessen Wolfsburger Zeit knirschte es zwischen beiden, weil sich Pragmatiker Gross 2017 nicht zu Unrecht von einem "Maulkorberlass" in Bezug auf die Schiedsrichter entmündigt fühlte und unter Androhung einer Geldstrafe verwarnt wurde.

MagentaSport-Cup, Donnerstag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim-Eisbären Berlin, (ohne Zuschauer).