Von Rainer Kundel

Nürnberg/Mannheim. Sollte der EHC München nach dem 2:1-Erfolg am Freitag in der SAP Arena auf Schützenhilfe aus Franken gehofft haben, so blieb eine Allianz zwischen den Nürnberg Ice Tigers und dem Titelverteidiger aus. Die Adler Mannheim siegten mit einer geschlossen starken Teamleistung am Sonntagnachmittag beim Tabellenzehnten mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) und gehen als alleiniger Tabellenführer in das letzte Hauptrunden-Wochenende, bei dem sie am Freitag in Augsburg antreten und am Sonntag (14 Uhr) die Kölner Haie erwarten.

Mit 112 Zählern haben die Blau-Weiß-Roten bereits jetzt einen neuen Rekord aufgestellt, seitdem die Hauptrunde 52 Spieltage umfasst.

Trainer Pavel Gross nahm zwei Veränderungen vor. Im Tor stand Pickard anstelle von Endras, dazu rückte Raedeke für Krämmer in die vierte Sturmreihe. Die Gastgeber versuchten von Beginn an, dem Favoriten mit übergroßer Härte den Schneid abzukaufen. Aronson erhielt schon nach 59 Sekunden aufgrund eines brutalen Checks gegen den Kopf von Wolf, der nach kurzem Wechsel weiterspielen konnte, zwei plus zehn Strafminuten. Bis Ende des zweiten Drittels, als die Partie zumindest vom Ergebnis her noch offen war, schien es, als hätten insbesondere Aronson, Fox und Stajnoch Schaum vor dem Mund. "Das ist teilweise schmutziges Eishockey", kritisierte der ehemalige Nationalspieler Rick Goldmann. "Sie haben ihren Kader bewusst physisch zusammengestellt, aber in der Liga ist schon länger ein anderer Prozess eingeleitet", befand Goldmann. Der TV-Experte vermutete, dass Nürnberg mit "viel Körperspiel den Adlern die Geschwindigkeit nehmen" wollte.

Da hieß es für die Gross-Schützlinge, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich auf ihre Stärken im Powerplay zu besinnen. Tommi Huhtala (4.Minute) mit einer tollen Rückhandverlängerung nach Vorarbeit von Adam und Markus Eisenschmid mit seinem 19. Saisontor (33.) überwanden bei numerischem Vorteil mit Torhüter Treutle den besten Nürnberger, der gegen Kolarik (14.) und Desjardins (30.) einen höheren Rückstand verhinderte. "Wir sind nach der Niederlage am Freitag nicht in Panik verfallen und haben das Spiel gejagt", befand Eisenschmid in der zweiten Pause. "Wichtig ist, nicht unseren Stil beizubehalten und sich nicht provozieren zu lassen". Gut auch, dass Chet Pickard bei den gut angelegten drei Überzahl-Situationen der Ice Tigers souverän parierte und die Adler 61 Sekunden nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Fox (38.) mit David Wolf eine starke Antwort parat hatten.

Der Zwei-Tore-Abstand stellte die notorisch aufgeheizte Atmosphäre in der Noris still, so dass die knapp 7000 Besucher, darunter ein voller Gästeblock, ein vergleichsweise unaufgeregtes Schlussdrittel erlebten. Während einer kurzen Drangperiode entblößten die Gastgeber ihre Defensive derart, dass sich Reimer im Rückwärtsgang mit Festerling und Kolarik gleich zwei Mannheimern gegenübersah - eine Situation, die Chad Kolarik trocken zu seinem 21. Saisontor abschloss.

"Wir wollten uns keine Auszeit nehmen, unser Ziel bleibt Platz eins", verdeutlichte Matthias Plachta die Ambitionen. "Auf der Heimfahrt", gestand der 27-jährige, "werde ich schon mal im Ticker schauen, was die Münchner machen".

Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 1:4 (0:1,1:2, 0:1); Tore: 0:1 Huhtala (4.), 0:2 Eisenschmid (33.), 1:2 Fox (38.), 1:3 Wolf (39.), 1:4 Kolarik (54.); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Rantala (Finnland); Strafminuten: 12 + 10 Disziplinar Aronson / 6; Zuschauer: 6696.