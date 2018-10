Von Rainer Kundel

Nürnberg. Die Adler Mannheim räumen mit alten Serien auf. Nur in einem der letzten neun Auftritte gelang dem Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die volle Punktausbeute in der Nürnberger Eishalle neben dem Max-Morlock-Stadion. Am heutigen Freitag war die Mannschaft von Trainer Pavel Gross dem Tabellenzwölften Ice Tigers allerdings in allen Belangen überlegen und baute mit einem 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)-Sieg ihren Vorsprung gegenüber dem ERC Ingolstadt auf fünf Punkte aus.

Pavel Gross schickte eine leicht veränderte Formation aufs Eis. Neben dem obligatorischen Torhüterwechsel (Pickard für Endras) im Zwei-Spiele-Rhythmus gab Marcel Goc nach sechs Wochen Pause wegen einer Muskelverletzung im Brustbereich sein Saisondebüt. Der 35-Jährige lief als Center der vierten Reihe auf, in die auch Hungerecker nach einem Reihentausch mit Eisenschmid rückte. Lampl und Raedeke blieben ebenso draußen wie zum vierten Mal hintereinander der etatmäßige Kapitän Marcus Kink. "Er ist ein guter Spieler, aber manchmal möchte man etwas mehr sehen", begründete der Trainer seine Entscheidung.

Dass am Abend im Frankenland die derzeit beste Mannschaft aufgeboten wurde, stand außer Zweifel. 17:4 Torschüsse zu Gunsten der Adler dokumentierten die Überlegenheit der Gastmannschaft, die mit schnellem Umschaltspiel den Gegner dauerhaft in Verlegenheit brachte. David Wolf (5. Minute) tunnelte beim 0:1 nach Vorlage von Desjardins Keeper Treutle mit der Rückhand, Verteidiger Brendan Mikkelson (16.) erhöhte mit einem Schlenzer aus gehöriger Distanz, wobei der Nürnberger Torhüter schlecht aussah.

"Wir haben wenig zugelassen und in Unterzahl gut die Schüsse geblockt", meinte Torschütze David Wolf in der ersten Pause.

Nur durch gütige Mithilfe von Chet Pickard kam im Mittelabschnitt für kurze Zeit Spannung auf. Der Adler-Goalie vertändelte bei einem "Ausflug" hinter dem Tor den Puck, so dass Alanov (25.) beim 1:2 leichtes Spiel hatte. Lange ließen sich die Mannheimer vom Missgeschick des Torhüters nicht beeindrucken. Adam (29.) verpasste das 1:3, was Thomas Larkin (32.) nachholte. Der Verteidiger startete beim Spielerverhältnis vier gegen vier aus dem eigenen Drittel und legte dem unsicheren Treutle aus halbrechter Position ein "Ei" ins Netz.

Auch als die Partie aufgrund der schwachen Schiedsrichterleistung kurzzeitig hektischer wurde - so durfte Jurcina ungestraft Huhtala mit der Folge eines blutenden Gesichts checken -, blieben die Adler die Ruhe selbst. Plachta und Adam vergaben in aussichtsreicher Position, aber als Garret Festerling (50.) gleich mehrere Nürnberger umkurvte, durften die gut 300 Anhänger in der Gästekurve lautstark den fünften Adler-Sieg in Folge feiern. Fortsetzung möglich - am Sonntag um 16.30 Uhr in der SAP Arena gegen die Straubing Tigers.

Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 1:4 (0:2, 1:1, 0:1), Tore: 0:1 Wolf (5.), 0:2 Mikkelson (16.),1:2 Alanov (25.), 1:3 Larkin (32.), 1:4 Festerling (50.); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Iwert (Harsefeld); Strafminuten: 4/8; Zuschauer: 5170.