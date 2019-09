Von Rainer Kundel

Ingolstadt. Da haben die Adler Mannheim für ihre mitgereisten 300 Anhänger beim ERC Ingolstadt aber unnötig Spannung aufgebaut: Rein vom Ergebnis klingt der 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)-Sieg des Meisters knapp, allerdings waren die Blau-Weiß-Roten ihrem Gegner zwei Drittel lang derart hoch überlegen, wie es für ein Auswärtsteam selten vorkommt. Nach 40 Minuten schlug sich dies mit 38:18-Schüssen (25:9 aufs Tor) für die Gäste nieder. Der glänzend aufgelegte Timo Pielmeier im Tor der Oberbayern und leichtfertig vergebene Abschlüsse hielten die Heimmannschaft bis zur Schluss-Sirene im Spiel.

Trainer Pavel Gross verzichtete in der Saturn Arena auf einen zweiten U23-Spieler neben Tim Stützle, trat mit nur sechs Verteidigern (Möser pausierte) an. Raedeke rückte anstelle von Soramies zu Rendulic und Järvinen, Hungerecker begann nach zweiwöchiger Verletzungspause in Reihe vier. Die Ingolstädter waren nach drei Heimniederlagen mit 17 Gegentoren auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen und verordneten sich ein striktes Defensivkonzept. So dominierten die Adler lange Zeit die Partie nach Belieben, sieht man mal von zwei Minuten während einer Plachta-Strafzeit ab. Selbst während dieser Unterzahl hatte Huhtala (13.) bei einem Break die Führung auf dem Schläger. Zuvor scheiterten Stützle nach 45 Sekunden und Hungerecker (6.) an Pielmeier. Marcel Goc als Center der starken vierten Reihe verzog gleich zweimal (10./13.), nachdem der Routinier auch mal zwei Gegenspieler ins Leere laufen ließ.

Selbst in einer doppelten Unterzahl über 72 Sekunden hielt Pielmeier seinen Kasten sauber, dabei vollbrachte der Nationaltorhüter seine größte Tat gegen den Direktschuss von Ben Smith (32.). Der kurze "Ketchup-Flaschen-Effekt" stellte sich auf Mannheimer Seite ausgerechnet dann ein, als eine Strafzeit gegen Krupp abgelaufen war. Kaum war der Verteidiger wieder im Spiel, arbeitet Krämmer die Scheibe vors Tor, wo Matthias Plachta (37.) im Nachsetzten traf. 72 Sekunden später verwertete Tommi Huhtala einen Smith-Pass auf die lange Ecke, womit sich die Kräfteverhältnisse endlich auf dem Anzeigewürfel niederschlugen.

Allerdings nicht in jenem Ausmaß, als dass sich die Adler hätten zurückziehen können. Ingolstadts in die Schusslinie geratener Trainer Doug Shedden wirbelte seine Blöcke durcheinander, was nach dem schnellen Anschlusstreffer im Schlussabschnitt durch Focault (43.) die Adler nun forderte.

Dennoch ergaben sich für Hungerecker, wiederum Goc, Raedeke und Wolf bis zur 55. Minute genügend Chancen, um den dritten Sieg in Folge frühzeitig zu sichern. Groß in Gefahr gerieten die drei Punkte aber nicht mehr, selbst als die Einheimischen die letzte Minute mit einem sechsten Feldspieler für Pielmeier anrannten. "Es war ein Geduldsspiel mit wenig Toren, weil wir zwei starke Torhüter gesehen haben", verteilte Nico Krämmer sein Lob für beide Keeper. Weiter geht's in der DEL mit der ersten Englischen Woche, für die Adler bei der Düsseldorfer EG (Mittwoch, 19.30 Uhr).

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Tore: 0:1 Plachta (37.), 0:2 Huhtala (38.), 1:2 Foucault (43.)

Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Kopitz (Iserlohn)

Strafminuten: 4/8

Zuschauer: 3745