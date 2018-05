Mannheim. (dpa) Die Adler Mannheim haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Verteidiger Janik Möser zurückgeholt. Der 22-Jährige stammt aus der Jugend der Kurpfälzer, spielte in den zurückliegenden vier Jahren jedoch für die Ohio State University in der nordamerikanischen College-Liga NCAA. Möser erhalte einen Vertrag bis 2020, teilten die Adler am Dienstag mit. Zugleich bekomme er eine Förderlizenz, mit der er auch in der DEL2 für den Adler-Kooperationspartner Heilbronner Falken spielen kann.