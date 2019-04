Von Rainer Kundel

Mannheim. Jetzt also doch: In der deutschen Eishockey-Liga steigt am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr das erste Finale der Adler Mannheim im Best-of-Seven-Modus gegen den EHC München. Es ist eine logische Finalserie, weil beide Klubs das Hauptrunden-Klassement beherrscht haben. Die Adler hatten als Erster 30 Punkte Vorsprung auf den Dritten, die Oberbayern 23. Warteten die Blau-Weiß-Roten eine Woche auf ihren Gegner, so treten die Münchner bereits 46 Stunden nach ihrem siebten Halbfinale gegen die Augsburger Panther und insgesamt 325 Minuten Mehrbelastung aus vier Partien und sechs Verlängerungen seit Beginn der Playoffs am 13. März in der SAP Arena an.

"Das spielt keine Rolle, wir erwarten auf jeden Fall keinen müden Gegner", sieht Adler-Trainer Pavel Gross keinen Vorteil darin, dass sich seine Mannschaft neun Tage Pause erarbeitet hat.

Adler mit voller Kapelle

> Ausgangslage: Der vom Mateschitz-Entertainment einverleibte Klub quälte sich in sieben kräftezehrenden und emotionalen Partien gegen Augsburg ins Finale und hat die Chance, als erste Mannschaft seit Gründung der DEL viermal in Folge den Titel zu gewinnen. Der "Dosenklub" wartet mit einer Serie von saisonübergreifend elf gewonnenen Playoff-Serien auf. Nur die Wolfsburg Grizzlys mit ihrem damaligen Trainer Pavel Gross nahmen den "Roten Bullen" 2017 ein Spiel ab.

> Kader: Die Adler gehen mit voller Kapelle in die entscheidenden zwei Wochen, auch die zuletzt verletzen Lampl und Möser sind wieder im Training. Drei Torhüter, neun Verteidiger und 14 Stürmer - Pavel Gross und sein für die Verteidiger zuständiger "Co" Mike Pellegrims können aus dem Vollen schöpfen. Vier Spieler müssen als überzählig auf der Tribüne Platz nehmen, im Halbfinale traf es auch Kapitän Marcus Kink. "Das ist ein Luxusproblem", sagt Gross, "es wäre ein falsches Zeichen, wenn die Betroffenen nicht unzufrieden wären, aber wir reden mit ihnen und begründen unsere Entscheidung." Münchens ebenfalls großer Kader zählte am Dienstag vier Ausfälle. Abeltshauser und Jaffrey kommen auf keinen Fall zurück.

> Trainer: Don Jackson wirkt meist stoisch, ist aber der typische Wolf im Schafspelz. Verlieren hat der 63-jährige nicht gelernt, die Verhaltensregeln gehen dem in 838 Spielen an der Bande stehende Kanadier am mittlerweile wieder rasierten Playoff-Bart vorbei. Wegen Beschimpfung der Schiedsrichter auf dem Eis brummte ihm die Liga in dieser Saison zweimal Geldstrafen auf. Pavel Gross hat Finalerfahrung gegen Jackson, unterlag mit den damals nicht annähernd so stark wie die Adler besetzten Wolfsburg Grizzlys 2016 und 2017 im Finale gegen München. Gross steht zum dritten Mal in vier Jahren im Finale. Was hat er daraus mitgenommen? "Wenn ich das wüsste", behält der 50-jährige sein Rezept gegen "Magier" Jackson für sich.

> Augen auf: Keith Aulie und Patrick Hager sind für das Grobe zuständig. Ihre Checks haben Brent Raedeke am 9. Dezember ins Krankenhaus befördert (Gehirnerschütterung) und Spieler anderer Klubs ernsthafte Verletzungen zugefügt, ohne dass die Liga durchgreifende Strafen ausgesprochen hätte.

> Problemfelder: Gegen defensiv disziplinierte Augsburger Panther fanden die individuell besser besetzten Münchner keine spielerischen Lösungen, mussten zweimal in die dritte Verlängerung. Bei nur elf Toren in sieben Spielen stockte die Offensive.

> Stimmung und Umfeld: Die kleine Olympia-Eishalle auf dem Oberwiesenfeld ist alles andere als ein Hexenkessel, das Publikum ist reserviert und benötigt die Animation des Hallensprechers. Am Dienstag leerte sich trotz des Finaleinzugs die Fankurve in Windeseile, die Anhänger der Augsburger feierten ihre Mannschaft noch minutenlang.

> Statistik: Bisher gab es nur einmal ein Playoff-Duell gegen München, die Adler unterlagen 2018 in einem knüppelharten Halbfinale mit 1:4 Spielen. Die Hauptrunde aus Mannheimer Sicht: 4:5 n.V., 1:0 n.P., 3:1, 1:2.

> Tipp: Die Adler durchkreuzen die Münchner Dynastie und holen die achte Meisterschaft in fünf Spielen in die Quadrate.

Die Termine: Adler Mannheim - EHC München (heute, 19.30 Uhr), München-Adler (Samstag, 20 Uhr), Adler-München (Montag, 14 Uhr), München-Adler (Mittwoch, 19.30 Uhr); falls erforderlich weitere Termine: Freitag 26., Sonntag, 28. und Dienstag 30.April (Best-of-Seven). Die beiden sicheren Heimspiele in der SAP Arena sind ausverkauft.