Von Rainer Kundel

Neuss/Mannheim. Die Uhr tickt, seit der Abgabefrist für die wirtschaftlichen Nachweise zur Erlangung der Lizenzen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sind zwei Wochen vergangen. Bis zur Entscheidung, die der Aufsichtsrat auf Empfehlung der Düsseldorfer Wirtschaftsprüferkanzlei ASBN trifft, muss die Mehrzahl der Klubs ihre Vertragsverhältnisse mit den Spielern um entscheidende Passagen ändern. Es handelt sich dabei um eine teilweise Gehaltsstundung, die im Ernstfall ein Verzicht darstellt und die Bereitschaft zur Kurzarbeit. Die Unwägbarkeiten der Corona-Krise zwingen die Klubs, ein Worst-Case-Szenario abzubilden, wenn gar nicht oder erst verspätet wieder gespielt werden kann.

Die Standorte Bremerhaven, Wolfsburg, Iserlohn und Augsburg haben darüber informiert, dass sie die dazu nötigen Unterschriften ihres spielenden Personals vorliegen haben. Dass die übrigen zehn Organisationen "Wasserstandsmeldungen" abgeben, ist ungewiss.

Der Umfang der Verhandlungen nimmt ein unterschiedlich hohes Ausmaß an, weil die Anzahl der unter Vertrag stehenden Spieler in den Klubs differiert. Während die Branchenführer aus München, Mannheim und Berlin einschließlich Förderlizenzen schon 25 Akteure unter Vertrag haben, sind es in Ingolstadt, Nürnberg und Iserlohn nur zwischen 13 und 17. Darunter sind Kleinverträge mit Nachwuchs- und Förderlizenzspielern, deren Arbeitspapiere von den "Corona-Klauseln" ausgenommen sind.

Die Unsicherheit bleibt

"Wir sind dennoch froh, dass wir unsere Mannschaft beisammen haben", äußert sich Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp im Interview mit dem Fachblatt Eishockey News: "Ich beneide niemanden, der weniger Spieler unter Vertrag hat." Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross ist nach dem Abgang von Topscorer Borna Rendulic und dem fraglichen Verbleib des finnischen Stürmers Jan-Mikael Järvinen bis auf zwei Angreifer komplett. Bis Ende Juni wird sich in dieser Hinsicht nichts tun, die Klubs haben sich Corona-bedingt einen Transferstopp auferlegt, der überwiegend eingehalten wird. "Man wundert sich schon, was sich bei dem einen oder anderen Klub tut", äußert sich ein Kenner der Szene, der angesichts seiner beruflichen Einbindung nicht genannt werden will. "Mitte Juni ist die Lizenzvergabe, es ist unsere Aufgabe, bis dahin alles zu liefern. Ich kann nicht fünf Minuten vor Toresschluss mit allen Unterlagen um die Ecke kommen", beschreibt Hopp die Zeitschiene.

Selbst wenn alle Klubs die Spielberechtigung erhalten, besteht die Unsicherheit, ob der Saisonbeginn 2020/21 am 18. September haltbar ist. Was tut die Liga dafür? Sich auf die Politik zu verlassen, wäre kein guter Rat. Wenngleich Innenminister Seehofer am Wochenende in einem Interview mit den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe" der Fußball-Bundesliga Hoffnung machte, im Herbst wieder mit reduzierten Zuschauerzahlen spielen zu können.

Für Eishockeyspieler ist das Vollvisier eine seitens der Ausrüster machbare Option. Für die Zuschauer gilt es Konzepte zu entwickeln. Gemeinsam mit Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, ist DEL-Chef Gernot Tripcke in der Neusser Liga-Zentrale dabei, Konzepte zu erarbeiten, "mit denen man mit Bedacht Zuschauer in die Hallen lassen kann". Nicht nur der Hygiene-Faktor, auch die Verfügbarkeit der Spielstätten spielt eine große Rolle. Je gedrängter bei einem späteren Saisonbeginn die Spiele stattfinden, umso mehr kommen die Veranstalter den in 2021 terminierten oder verschobenen Events in die Quere. An der Hälfte der DEL-Standorte sind Multifunktions-Arenen regelmäßig von weiteren Sportarten oder Konzertveranstaltern gebucht. "Unser Ziel muss es bleiben mit vollen Kapazitäten in den Hallen zu spielen", sagt Hopp entschlossen und denkt dabei als Betreiber auch an die SAP Arena: "Spiele vor 1000 Zuschauern sind keine Option, über 5000 oder 6000 kann man für eine kurze Zeit nachdenken."