Mannheim. (RK) Am siebten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga trafen die Adler Mannheim auf die Iserlohn Roosters und ließen nach anfänglichen Problemen gegen den Tabellensiebten beim deutlichen 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) nichts anbrennen.

Die Mannheimer rotierten in der englischen Woche auf zwei Positionen: Chet Pickard stand anstelle von Dennis Endras im Tor, in der Verteidigung erhielt Cody Lampl eine Verschnaufpause, was Denis Reul zu seinem zweiten Saisoneinsatz verhalf. Marcel Goc und Janik Möser fehlten weiterhin verletzungsbedingt, ebenso wie Brent Raedeke (Trainingsrückstand).

Der frühen Führung durch einen Rückhand-„Bauerntrick“ von Phil Hungerecker nach 70 Sekunden ließ Liga-Top-Scorer Antony Camara (9. Minute) mit seinem sechsten Saisontor bei einem zwei-gegen-eins-Break das 1:1 folgen. Im zweiten Abschnitt schien es zunächst, als sollten sich zwei anfangs ebenbürtige Mannschaften neutralisieren, zumal das Überzahlspiel der Mannheimer krankte und klare Chancen Mangelware blieben.

Nach dem hart erarbeiteten 2:1 durch Nico Krämmer (35.), der zentral vor dem Torraum stehend eine Hereingabe von Festerling verwertete, bauten die Adler noch vor Ende des Drittels binnen 80 Sekunden entschlossen ihren Vorsprung auf 4:1 aus. Eine Co-Produktion der finnischen Neuzugänge zwischen Tommi Huhtala und Jonas Lehtivuori sowie ein Treffer von David Wolf bei doppelter Überzahl sorgten für die Vorentscheidung. Angesichts von 37:12 Torschüssen nach 40 Minuten zu Gunsten der Blau-Weiß-Roten eine nicht unverdiente Führung.

Spätestens jetzt waren die Sauerländer dem hohen Tempo der Schützlinge von Pavel Gross nicht mehr gewachsen. David Wolf nach Traumzuspiel von Matthias Plachta und Chad Kolarik beseitigten mit ihren Toren die Restzweifel am „Dreier“. Der späte Anschluss durch Mike Clark (59.) war nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Bereits am Freitag (19.30 Uhr) gastiert Dreifach-Meister EHC München in der SAP Arena. Das könnte der erste wirkliche Gradmesser über die Stärke der neu aufgestellten Adler werden.

Adler Mannheim-Iserlohn Roosters 6:2 (1:1, 3:0, 2:1); Adler: Pickard – Larkin, Katic; Seider, Lehtivuori; Reul, Akdag; Mikkelson – Plachta, Desjardins, Wolf; Huhtala, Smith, Hungerecker; Kolarik, Festerling, Adam; Kink, Eisenschmid, Krämmer.

Tore: 1:0 Hungerecker (2.), 1:1 Camara (9.), 2:1 Krämmer (36.), 3:1 Lehtivuori (39.), 4:1 Wolf (40.), 5:1 Wolf (49.), 6:1 Kolarik (52.), 6:2 Clarke (59.); Schiedsrichter: Rantala (Finnland), Melia (Neuss); Strafminuten: 14/12; Zuschauer: 8941.